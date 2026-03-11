11 de març de 2026

Més d'un centenar de nens i nenes han participat a la fase comarcal de natació del Solsonès

Jocs esportius escolars de Catalunya, curs 2025-2026

  • Foto de grup de la fase comarcal

Publicat el 11 de març de 2026 a les 10:49

Al llarg dels mesos de l'últim trimestre del curs escolar s'ha disputat la Fase Comarcal de Natació dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Curs 2024/25. El Centre d'Esport i Salut Espaigua i el Consell Esportiu del Solsonès n'han estat els organitzadors. Enguany, 163 nens i nenes, de les categories benjamina a cadet, han gaudit de la tradicional competició de natació.

Els nedadors i nedadores han posat en pràctica els coneixements que han rebut durant el curs, en els estils de braça, esquena, papallona i lliure (crol).

Tot seguit en podeu observar les classificacions per categories i estils.

Aquest proper dissabte, 14 de març, els millors classificats, disputaran una Trobada Intercomarcal a Mollerussa.

Primers classificats de cada categoria

Benjamí Masculí -25m Esquena

1 ARAM ALBAREDA ARIZA  00:23:56

2 JOEL NADAL VILCHES  00:25:84

3 DAVID SEOANE BALAGUER  00:25:87

4 MILAN ANDREI COMAN  00:26:41

5 GUILLEM TERRICABRAS BONET  00:27:59

6 MARCEL ARREDONDO GONZALEZ  00:27:76

7 ERIC SANTAMARIA SOLA  00:27:84

8 ELOI RAFART JANE  00:27:86

9 KAI REIG BALLABRIGA  00:29:26

10 ARITZ GARAITAGOITIA ALSINA  00:29:87

Benjamí Femení -25m Esquena

1 SABRINA SAHLI KHAZZAN  00:25:70

2 GRETA BRAVO BALLESTEROS  00:27:14

3 ELNA RIU BOVER  00:27:20

4 CARLA CODINA SIMON  00:27:33

5 RADWA BOUMAZZOUGH 00:27:57

6 BET VILA ROMA  00:27:74

7 JULIA NADAL FERNANDEZ  00:28:22

8 LAURA SABATA JUAREZ  00:28:52

9 ARLET FARRAS ESCOLIES  00:28:66

10 JULIA FOLCH VICEÑO  00:28:67

11 ARIANA LUNGU  00:29:42

12 ALEXIA MARINA BRINZEA  00:29:55

Benjamí Masculí -25m Braça

1 ARAM ALBAREDA ARIZA  00:26:47

2 MARCEL NOSAS ALARCON  00:28:79

3 JOEL NADAL VILCHES  00:29:39

4 MARC ESTANY ITÓ  00:30:48

5 ARITZ GARAITAGOITIA ALSINA 00:31:11

6 ELOI RAFART JANE  00:31:48

7 CARLES VILA SALA 00:32:02

8 ERIC SANTAMARIA SOLA  00:32:17

9 ERIC PUJOL BAJONA  00:32:18

10 DAVID SEOANE BALAGUER 00:32:53

11 KAI REIG BALLABRIGA  00:33:12

Benjamí Femení -25m Braça

1 SABRINA SAHLI KHAZZAN  00:27:36

2 GRETA BRAVO BALLESTEROS  00:27:56

3 LIA VILADRICH MILLET  00:27:97

4 JULIA NADAL FERNANDEZ  00:29:10

5 ONA ARMENGOL ESTANY  00:30:48

6 ISONA VILANA GINE 00:30:96

7 CARLA TRISTANY DAN  00:31:96

8 RADWA BOUMAZZOUGH  00:31:61

9 GAL·LA NAVAR NOVELLES  00:31:56

10 ALEXIA MARINA BRINZEA  00:32:02

Benjamí Masculí -25m Papallona

1 ARAM ALBAREDA ARIZA  00:24:32

2 ERIC SANTAMARIA SOLA  00:29:51

3 CARLES VILA SALA  00:29:66

4 MARCEL ARREDONDO GONZALEZ  00:29:84

5 MILAN ANDREI COMAN  00:29:94

6 GUILLEM TERRICABRAS BONET  00:30:06

7 DAVID SEOANE BALAGUER 00:31:23

8 ALEX HIDALGO TRIGUERO 00:31:70

9 JOEL NADAL VILCHES  00:32:22

10 ELOI RAFART JANE  00:32:69

11 MARCEL NOSAS ALARCON  00:34:11

Benjamí Femení -25m Papallona

1 LIA VILADRICH MILLET  00:27:42

2 JULIA NADAL FERNANDEZ  00:27:47

3 SABRINA SAHLI KHAZZAN  00:27:79

4 ONA ARMENGOL ESTANY  00:27:97

5 GRETA BRAVO BALLESTEROS  00:28:13

6 ISIS JIMENEZ CAMPRUBI  00:29:93

7 IVETTE NAVARRETE SANT  00:30:94

8 CARLA TRISTANY DAN  00:31:91

9 NURIA BAUTISTA MARSIÑACH  00:32:13

10 TXELL MALE CAELLES  00:32:36

11 ISONA VILANA GINE  00:32:55

Benjamí Masculí -25m Crol

1 JOEL NADAL VILCHES  00:20:48

2 DAVID SEOANE BALAGUER  00:20:50

3 ARAM ALBAREDA ARIZA  00:20:57

4 MARCEL ARREDONDO GONZALEZ  00:23:82

5 GUILLEM TERRICABRAS BONET  00:24:29

6 ADRIÀ CARRASCO 00:24:32

7 ELOI RAFART JANE  00:25:52

8 HOYAM EL GHALABZOURI BEBLBACHI  00:25:79

9 CARLES VILA SALA 00:26:38

10 ARITZ GARAITAGOITIA ALSINA 00:26:47

11 KAI REIG BALLABRIGA  00:26:49

Benjamí Femení -25m Crol

1 JULIA NADAL FERNANDEZ 00:21:57

2 SABRINA SAHLI KHAZZAN  00:22:64

3 CARLA CODINA SIMON  00:23:23

4 ISONA VILANA GINE  00:23:49

5 ELNA RIU BOVER  00:23:90

6 GRETA BRAVO BALLESTEROS  00:23:94

7 LIA VILADRICH MILLET  00:24:62

8 BET VILA ROMA  00:25:43

9 XÈNIA GAYA SALA  00:25:75

10 ISIS JIMENEZ CAMPRUBI  00:25:97

Aleví Masculí - 50m Esquena

1 ALEX FORNELL MURCIA  00:47:69

2 ÈRIK ALTARRIBA BRICHS  00:50:10

3 ANDREU ARGÜELLO DIAZ  00:51:44

4 ALBERT VITAL MADRUGA  00:54:02

5 HUGO FERNANDEZ GUERRERO  00:56:61

6 UNAI SALGUERO DEL VALLE  00:57:10

7 ULISSES JIMÉNEZ PUEYO  00:57:27

8 ROC SOLDEVILA VILADRICH  00:58:60

9 PAUL ALCAZAR BARBENS  00:59:04

10 FELIX SAZATORNIL TIMONER  00:59:30

11 MIQUEL NIETO TORRENT  00:59:90

12 LLEIR EROLA MERINO  01:01:88

Aleví Femení - 50m Esquena

1 MARIA FEIXAS CARDONA  00:44:50

2 DARIA ELENA POP  00:44:81

3 NOA VILA TRIPIANA  00:46:89

4 JANA CERVILLA MARIN 00:47:20

5 DINA SAHLI KHAZZAN  00:47:81

6 SONIA MUJAL POP  00:48:16

7 AINA PUJOL MOLINS  00:49:18

8 ALESSIA LASTRA GROOT  00:49:33

9 XÈNIA LENTIJO CASALS  00:51:70

10 MAYA TEODORA MOICEANU  00:51:93

Aleví Masculí - 50m Braça

1 ANDREU ARGÜELLO DIAZ 00:51:79

2 ALBERT VITAL MADRUGA  00:52:62

3 ÈRIK ALTARRIBA BRICHS  00:54:20

4 UNAI SALGUERO DEL VALLE  00:54:74

5 ALEX FORNELL MURCIA  00:57:90

6 PAU ALCAZAR BARBENS  00:58:96

7 ROC SOLDEVILA VILADRICH 00:59:01

8 GUIU CANTERO SABATA  01:00:87

9 ARNAU ARMENGOL BARBENS  01:01:87

10 HUGO FERNANDEZ GUERRERO  01:01:89

11 NIL LENCINAS FIRMAPAZ  01:02:77

Aleví Femení - 50m Braça

1 AINA PUJOL MOLINS  00:51:12

2 JANA CERVILLA MARIN  00:51:57

3 MARIA FEIXAS CARDONA  00:51:64

4 ALBA CERVILLA MARIN  00:53:90

5 DARIA ELENA POP  00:54:94

6 CARLA CARDONA VENDRELL  00:56:68

7 XÈNIA LENTIJO CASALS  00:56:75

8 NOA VILA TRIPIANA 00:57:65

9 ALESSIA LASTRA GROOT  00:58:13

10 LAIA BERTOLIN PI  00:58:30

11 SONIA MUJAL POP  00:59:20

Aleví Masculí - 50m Papallona

1 ANDREU ARGÜELLO DIAZ 00:52:21

2 ALBERT VITAL MADRUGA  00:52:54

3 ALEX FORNELL MURCIA  00:52:93

4 ÈRIK ALTARRIBA BRICHS  00:53:75

5 UNAI SALGUERO DEL VALLE  00:55:51

6 GUIU CANTERO SABATA  00:57:76

7 PAU ALCAZAR BARBENS  01:01:19

8 ROC SOLDEVILA VILADRICH  01:04:74

9 EDUARD TRIPIANA RUIZ 01:07:27

10 HUGO FERNANDEZ GUERRERO  01:08:41

Aleví Femení - 50m Papallona

1 NOA VILA TRIPIANA  00:45:51

2 DARIA ELENA POP 00:47:19

3 MARIA FEIXAS CARDONA 00:47:91

4 DINA SAHLI KHAZZAN  00:52:87

5 CARLA CARDONA VENDRELL  00:53:24

6 JANA CERVILLA MARIN 00:53:53

7 AINA PUJOL MOLINS 00:54:78

8 XÈNIA LENTIJO CASALS  00:54:83

9 LAIA BERTOLIN PI 00:58:17

10 ALESSIA LASTRA GROOT  00:59:17

Aleví Masculí - 50m Crol

1 ÈRIK ALTARRIBA BRICHS  00:38:00

2 ALEX FORNELL MURCIA  00:42:12

3 ANDREU ARGÜELLO DIAZ  00:42:21

4 NIL LENCINAS FIRMAPAZ  00:45:02

5 ALBERT VITAL MADRUGA  00:45:34

6 UNAI SALGUERO DEL VALLE  00:46:52

7 ROC SOLDEVILA VILADRICH  00:49:65

8 HUGO FERNANDEZ GUERRERO  00:50:31

9 GUIU CANTERO SABATA  00:50:33

10 FELIX SAZATORNIL TIMONER  00:52:23

11 ULISSES JIMÈNEZ PUEYO  00:52:31

Aleví Femení - 50m Crol

1 JANA CERVILLA MARIN  00:38:23

2 NOA VILA TRIPIANA  00:39:03

3 MAGALI AMILLS SOLE  00:41:51

4 MARIA FEIXAS CARDONA  00:42:10

5 ALESSIA LASTRA GROOT  00:42:12

6 DINA SAHLI KHAZZAN  00:42:49

7 XÈNIA LENTIJO CASALS  00:43:24

8 AINA PUJOL MOLINS  00:43:32

9 DARIA ELENA POP  00:43:90

10 ALBA CERVILLA MARIN  00:44:96

11 MAYA TEODORA MOICEANU  00:45:77

12 CARLA CARDONA VENDRELL  00:46:89

Infantil Masculí - 100m Esquena

1 QUIM TRAVESET ARMENGOL  01:29:05

2 ORIOL LLUTART CERNUDA  01:44:08

3 JOFRE GARCIA GONZALEZ 01:44:51

4 LUCAS MATEI COJOC  02:03:77

Infantil Femení - 100m Esquena

1 AINA CARDONA GARCIA  01:50:81

2 AINA CAPDEVILA CASALS  01:51:31

3 BERTA BAUTISTA MARSIÑACH  01:58:22

4 MARTINA SABATA JUAREZ  02:00:34

5 ELSA JIMENEZ CAMPRUBI 02:02:39

Infantil Masculí - 100m Braça

1 QUIM TRAVESET ARMENGOL 01:35:94

2 ORIOL LLUTART CERNUDA  01:51:05

3 JOFRE GARCIA GONZALEZ  02:04:55

4 ERIC CASAFONT 02:05:06

Infantil Femení - 100m Braça

1 MIA NAVARRO NOVELLES  01:52:15

2 AINA CARDONA GARCIA  01:52:88

3 MARTINA SABATA JUAREZ  02:00:77

4 MIREIA VILA TORRALBA 02:02:05

5 JULIA VILAJOSANA MELERO  02:02:85

Infantil Masculí - 100m Papallona

1 QUIM TRAVESET ARMENGOL 01:27:35

2 JOFRE GARCIA GONZALEZ  01:44:34

3 ORIOL LLUTART CERNUDA 01:46:60

4 ERIC CASAFONT DELGADO  02:26:72

5 LUCAS MATEI COJOC  02:2719

Infantil Femení - 100m Papallona

1 MIA NAVARRO NOVELLES  01:50:72

2 JULIA VILAJOSANA MELERO  01:53:91

3 MARTINA SABATA JUAREZ  02:09:81

4 AINA CAPDEVILA CASALS  02:10:76

5 ELSA JIMENEZ CAMPRUBI  02:12:97

Infantil Masculí - 100m Crol

1 QUIM TRAVESET ARMENGOL 01:14:50

2 ORIOL LLUTART CERNUDA  01:28:02

3 JOFRE GARCIA GONZALEZ  01:30:06

4 LUCAS MATEI COJOC  01:59:95

5 JAN TORRENT PEREZ 02:05:76

Infantil Femení - 100m Crol

1 MIA NAVARRO NOVELLES  01:36:61

2 AINA CARDONA 01:39:39

3 JULIA VILAJOSANA 01:42:39

4 AINA CAPDEVILA CASALS  01:43:73

5 MARTINA SABATA JUAREZ  01:46:35

Cadet Femení - 100m Esquena

1 SALMA SAHLI KHAZZAN  01:46:92

2 JULIA VERS DAVINS  01:55:86

3 IVET BRAVO BALLESTEROS  02:03:63

4 ABRIL GARCIA ARGERICH  02:18:55

Cadet Femení - 100m Braça

1 SALMA SAHLI KHAZZAN  01:56:27

2 ABRIL GARCIA ARGERICH  02:05:73

3 ESTEL PORREDON JOUNOU  02:06:59

Cadet Femení - 100m Crol

1 SALMA SAHLI, KHAZZAN  01:38:33

2 IVET BRAVO BALLESTEROS  01:40:59

3 ESTEL PORREDON JOUNOU  01:43:50

4 ABRIL GARCIA ARGERICH  01:59:87

Cadet Femení - 100m Papallona

1 SALMA SAHLI, KHAZZAN  02:09:22

2 JULIA VERS DAVINS  02:28:30

