Més d'un centenar de nens i nenes han participat a la fase comarcal de natació del Solsonès

Al llarg dels mesos de l'últim trimestre del curs escolar s'ha disputat la Fase Comarcal de Natació dels Jocs Esportius Escolars de Catalunya, Curs 2024/25. El Centre d'Esport i Salut Espaigua i el Consell Esportiu del Solsonès n'han estat els organitzadors. Enguany, 163 nens i nenes, de les categories benjamina a cadet, han gaudit de la tradicional competició de natació.
Els nedadors i nedadores han posat en pràctica els coneixements que han rebut durant el curs, en els estils de braça, esquena, papallona i lliure (crol).
Tot seguit en podeu observar les classificacions per categories i estils.
Aquest proper dissabte, 14 de març, els millors classificats, disputaran una Trobada Intercomarcal a Mollerussa.
Primers classificats de cada categoria
Benjamí Masculí -25m Esquena
1 ARAM ALBAREDA ARIZA 00:23:56
2 JOEL NADAL VILCHES 00:25:84
3 DAVID SEOANE BALAGUER 00:25:87
4 MILAN ANDREI COMAN 00:26:41
5 GUILLEM TERRICABRAS BONET 00:27:59
6 MARCEL ARREDONDO GONZALEZ 00:27:76
7 ERIC SANTAMARIA SOLA 00:27:84
8 ELOI RAFART JANE 00:27:86
9 KAI REIG BALLABRIGA 00:29:26
10 ARITZ GARAITAGOITIA ALSINA 00:29:87
Benjamí Femení -25m Esquena
1 SABRINA SAHLI KHAZZAN 00:25:70
2 GRETA BRAVO BALLESTEROS 00:27:14
3 ELNA RIU BOVER 00:27:20
4 CARLA CODINA SIMON 00:27:33
5 RADWA BOUMAZZOUGH 00:27:57
6 BET VILA ROMA 00:27:74
7 JULIA NADAL FERNANDEZ 00:28:22
8 LAURA SABATA JUAREZ 00:28:52
9 ARLET FARRAS ESCOLIES 00:28:66
10 JULIA FOLCH VICEÑO 00:28:67
11 ARIANA LUNGU 00:29:42
12 ALEXIA MARINA BRINZEA 00:29:55
Benjamí Masculí -25m Braça
1 ARAM ALBAREDA ARIZA 00:26:47
2 MARCEL NOSAS ALARCON 00:28:79
3 JOEL NADAL VILCHES 00:29:39
4 MARC ESTANY ITÓ 00:30:48
5 ARITZ GARAITAGOITIA ALSINA 00:31:11
6 ELOI RAFART JANE 00:31:48
7 CARLES VILA SALA 00:32:02
8 ERIC SANTAMARIA SOLA 00:32:17
9 ERIC PUJOL BAJONA 00:32:18
10 DAVID SEOANE BALAGUER 00:32:53
11 KAI REIG BALLABRIGA 00:33:12
Benjamí Femení -25m Braça
1 SABRINA SAHLI KHAZZAN 00:27:36
2 GRETA BRAVO BALLESTEROS 00:27:56
3 LIA VILADRICH MILLET 00:27:97
4 JULIA NADAL FERNANDEZ 00:29:10
5 ONA ARMENGOL ESTANY 00:30:48
6 ISONA VILANA GINE 00:30:96
7 CARLA TRISTANY DAN 00:31:96
8 RADWA BOUMAZZOUGH 00:31:61
9 GAL·LA NAVAR NOVELLES 00:31:56
10 ALEXIA MARINA BRINZEA 00:32:02
Benjamí Masculí -25m Papallona
1 ARAM ALBAREDA ARIZA 00:24:32
2 ERIC SANTAMARIA SOLA 00:29:51
3 CARLES VILA SALA 00:29:66
4 MARCEL ARREDONDO GONZALEZ 00:29:84
5 MILAN ANDREI COMAN 00:29:94
6 GUILLEM TERRICABRAS BONET 00:30:06
7 DAVID SEOANE BALAGUER 00:31:23
8 ALEX HIDALGO TRIGUERO 00:31:70
9 JOEL NADAL VILCHES 00:32:22
10 ELOI RAFART JANE 00:32:69
11 MARCEL NOSAS ALARCON 00:34:11
Benjamí Femení -25m Papallona
1 LIA VILADRICH MILLET 00:27:42
2 JULIA NADAL FERNANDEZ 00:27:47
3 SABRINA SAHLI KHAZZAN 00:27:79
4 ONA ARMENGOL ESTANY 00:27:97
5 GRETA BRAVO BALLESTEROS 00:28:13
6 ISIS JIMENEZ CAMPRUBI 00:29:93
7 IVETTE NAVARRETE SANT 00:30:94
8 CARLA TRISTANY DAN 00:31:91
9 NURIA BAUTISTA MARSIÑACH 00:32:13
10 TXELL MALE CAELLES 00:32:36
11 ISONA VILANA GINE 00:32:55
Benjamí Masculí -25m Crol
1 JOEL NADAL VILCHES 00:20:48
2 DAVID SEOANE BALAGUER 00:20:50
3 ARAM ALBAREDA ARIZA 00:20:57
4 MARCEL ARREDONDO GONZALEZ 00:23:82
5 GUILLEM TERRICABRAS BONET 00:24:29
6 ADRIÀ CARRASCO 00:24:32
7 ELOI RAFART JANE 00:25:52
8 HOYAM EL GHALABZOURI BEBLBACHI 00:25:79
9 CARLES VILA SALA 00:26:38
10 ARITZ GARAITAGOITIA ALSINA 00:26:47
11 KAI REIG BALLABRIGA 00:26:49
Benjamí Femení -25m Crol
1 JULIA NADAL FERNANDEZ 00:21:57
2 SABRINA SAHLI KHAZZAN 00:22:64
3 CARLA CODINA SIMON 00:23:23
4 ISONA VILANA GINE 00:23:49
5 ELNA RIU BOVER 00:23:90
6 GRETA BRAVO BALLESTEROS 00:23:94
7 LIA VILADRICH MILLET 00:24:62
8 BET VILA ROMA 00:25:43
9 XÈNIA GAYA SALA 00:25:75
10 ISIS JIMENEZ CAMPRUBI 00:25:97
Aleví Masculí - 50m Esquena
1 ALEX FORNELL MURCIA 00:47:69
2 ÈRIK ALTARRIBA BRICHS 00:50:10
3 ANDREU ARGÜELLO DIAZ 00:51:44
4 ALBERT VITAL MADRUGA 00:54:02
5 HUGO FERNANDEZ GUERRERO 00:56:61
6 UNAI SALGUERO DEL VALLE 00:57:10
7 ULISSES JIMÉNEZ PUEYO 00:57:27
8 ROC SOLDEVILA VILADRICH 00:58:60
9 PAUL ALCAZAR BARBENS 00:59:04
10 FELIX SAZATORNIL TIMONER 00:59:30
11 MIQUEL NIETO TORRENT 00:59:90
12 LLEIR EROLA MERINO 01:01:88
Aleví Femení - 50m Esquena
1 MARIA FEIXAS CARDONA 00:44:50
2 DARIA ELENA POP 00:44:81
3 NOA VILA TRIPIANA 00:46:89
4 JANA CERVILLA MARIN 00:47:20
5 DINA SAHLI KHAZZAN 00:47:81
6 SONIA MUJAL POP 00:48:16
7 AINA PUJOL MOLINS 00:49:18
8 ALESSIA LASTRA GROOT 00:49:33
9 XÈNIA LENTIJO CASALS 00:51:70
10 MAYA TEODORA MOICEANU 00:51:93
Aleví Masculí - 50m Braça
1 ANDREU ARGÜELLO DIAZ 00:51:79
2 ALBERT VITAL MADRUGA 00:52:62
3 ÈRIK ALTARRIBA BRICHS 00:54:20
4 UNAI SALGUERO DEL VALLE 00:54:74
5 ALEX FORNELL MURCIA 00:57:90
6 PAU ALCAZAR BARBENS 00:58:96
7 ROC SOLDEVILA VILADRICH 00:59:01
8 GUIU CANTERO SABATA 01:00:87
9 ARNAU ARMENGOL BARBENS 01:01:87
10 HUGO FERNANDEZ GUERRERO 01:01:89
11 NIL LENCINAS FIRMAPAZ 01:02:77
Aleví Femení - 50m Braça
1 AINA PUJOL MOLINS 00:51:12
2 JANA CERVILLA MARIN 00:51:57
3 MARIA FEIXAS CARDONA 00:51:64
4 ALBA CERVILLA MARIN 00:53:90
5 DARIA ELENA POP 00:54:94
6 CARLA CARDONA VENDRELL 00:56:68
7 XÈNIA LENTIJO CASALS 00:56:75
8 NOA VILA TRIPIANA 00:57:65
9 ALESSIA LASTRA GROOT 00:58:13
10 LAIA BERTOLIN PI 00:58:30
11 SONIA MUJAL POP 00:59:20
Aleví Masculí - 50m Papallona
1 ANDREU ARGÜELLO DIAZ 00:52:21
2 ALBERT VITAL MADRUGA 00:52:54
3 ALEX FORNELL MURCIA 00:52:93
4 ÈRIK ALTARRIBA BRICHS 00:53:75
5 UNAI SALGUERO DEL VALLE 00:55:51
6 GUIU CANTERO SABATA 00:57:76
7 PAU ALCAZAR BARBENS 01:01:19
8 ROC SOLDEVILA VILADRICH 01:04:74
9 EDUARD TRIPIANA RUIZ 01:07:27
10 HUGO FERNANDEZ GUERRERO 01:08:41
Aleví Femení - 50m Papallona
1 NOA VILA TRIPIANA 00:45:51
2 DARIA ELENA POP 00:47:19
3 MARIA FEIXAS CARDONA 00:47:91
4 DINA SAHLI KHAZZAN 00:52:87
5 CARLA CARDONA VENDRELL 00:53:24
6 JANA CERVILLA MARIN 00:53:53
7 AINA PUJOL MOLINS 00:54:78
8 XÈNIA LENTIJO CASALS 00:54:83
9 LAIA BERTOLIN PI 00:58:17
10 ALESSIA LASTRA GROOT 00:59:17
Aleví Masculí - 50m Crol
1 ÈRIK ALTARRIBA BRICHS 00:38:00
2 ALEX FORNELL MURCIA 00:42:12
3 ANDREU ARGÜELLO DIAZ 00:42:21
4 NIL LENCINAS FIRMAPAZ 00:45:02
5 ALBERT VITAL MADRUGA 00:45:34
6 UNAI SALGUERO DEL VALLE 00:46:52
7 ROC SOLDEVILA VILADRICH 00:49:65
8 HUGO FERNANDEZ GUERRERO 00:50:31
9 GUIU CANTERO SABATA 00:50:33
10 FELIX SAZATORNIL TIMONER 00:52:23
11 ULISSES JIMÈNEZ PUEYO 00:52:31
Aleví Femení - 50m Crol
1 JANA CERVILLA MARIN 00:38:23
2 NOA VILA TRIPIANA 00:39:03
3 MAGALI AMILLS SOLE 00:41:51
4 MARIA FEIXAS CARDONA 00:42:10
5 ALESSIA LASTRA GROOT 00:42:12
6 DINA SAHLI KHAZZAN 00:42:49
7 XÈNIA LENTIJO CASALS 00:43:24
8 AINA PUJOL MOLINS 00:43:32
9 DARIA ELENA POP 00:43:90
10 ALBA CERVILLA MARIN 00:44:96
11 MAYA TEODORA MOICEANU 00:45:77
12 CARLA CARDONA VENDRELL 00:46:89
Infantil Masculí - 100m Esquena
1 QUIM TRAVESET ARMENGOL 01:29:05
2 ORIOL LLUTART CERNUDA 01:44:08
3 JOFRE GARCIA GONZALEZ 01:44:51
4 LUCAS MATEI COJOC 02:03:77
Infantil Femení - 100m Esquena
1 AINA CARDONA GARCIA 01:50:81
2 AINA CAPDEVILA CASALS 01:51:31
3 BERTA BAUTISTA MARSIÑACH 01:58:22
4 MARTINA SABATA JUAREZ 02:00:34
5 ELSA JIMENEZ CAMPRUBI 02:02:39
Infantil Masculí - 100m Braça
1 QUIM TRAVESET ARMENGOL 01:35:94
2 ORIOL LLUTART CERNUDA 01:51:05
3 JOFRE GARCIA GONZALEZ 02:04:55
4 ERIC CASAFONT 02:05:06
Infantil Femení - 100m Braça
1 MIA NAVARRO NOVELLES 01:52:15
2 AINA CARDONA GARCIA 01:52:88
3 MARTINA SABATA JUAREZ 02:00:77
4 MIREIA VILA TORRALBA 02:02:05
5 JULIA VILAJOSANA MELERO 02:02:85
Infantil Masculí - 100m Papallona
1 QUIM TRAVESET ARMENGOL 01:27:35
2 JOFRE GARCIA GONZALEZ 01:44:34
3 ORIOL LLUTART CERNUDA 01:46:60
4 ERIC CASAFONT DELGADO 02:26:72
5 LUCAS MATEI COJOC 02:2719
Infantil Femení - 100m Papallona
1 MIA NAVARRO NOVELLES 01:50:72
2 JULIA VILAJOSANA MELERO 01:53:91
3 MARTINA SABATA JUAREZ 02:09:81
4 AINA CAPDEVILA CASALS 02:10:76
5 ELSA JIMENEZ CAMPRUBI 02:12:97
Infantil Masculí - 100m Crol
1 QUIM TRAVESET ARMENGOL 01:14:50
2 ORIOL LLUTART CERNUDA 01:28:02
3 JOFRE GARCIA GONZALEZ 01:30:06
4 LUCAS MATEI COJOC 01:59:95
5 JAN TORRENT PEREZ 02:05:76
Infantil Femení - 100m Crol
1 MIA NAVARRO NOVELLES 01:36:61
2 AINA CARDONA 01:39:39
3 JULIA VILAJOSANA 01:42:39
4 AINA CAPDEVILA CASALS 01:43:73
5 MARTINA SABATA JUAREZ 01:46:35
Cadet Femení - 100m Esquena
1 SALMA SAHLI KHAZZAN 01:46:92
2 JULIA VERS DAVINS 01:55:86
3 IVET BRAVO BALLESTEROS 02:03:63
4 ABRIL GARCIA ARGERICH 02:18:55
Cadet Femení - 100m Braça
1 SALMA SAHLI KHAZZAN 01:56:27
2 ABRIL GARCIA ARGERICH 02:05:73
3 ESTEL PORREDON JOUNOU 02:06:59
Cadet Femení - 100m Crol
1 SALMA SAHLI, KHAZZAN 01:38:33
2 IVET BRAVO BALLESTEROS 01:40:59
3 ESTEL PORREDON JOUNOU 01:43:50
4 ABRIL GARCIA ARGERICH 01:59:87
Cadet Femení - 100m Papallona
1 SALMA SAHLI, KHAZZAN 02:09:22
2 JULIA VERS DAVINS 02:28:30