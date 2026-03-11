Les cròniques dels partits del CB Solsona

CISTELLA ALTA
SÈNIOR FEMENÍ
Derrota ajustada del sènior femení del CB Solsona davant el Manresa (54-57)
El sènior femení del Club Bàsquet Solsona va caure derrotat diumenge passat a casa davant el Manresa per 54 a 57, en un partit molt igualat i intens que es va decidir en els instants finals.
El primer quart va estar marcat per un intercanvi constant de cistelles i un bon ritme de joc per part d'ambdós equips. Cap conjunt aconseguia obrir diferències clares, tot i que les manresanes van tancar el període amb un lleuger avantatge al marcador.
L'inici del segon quart va ser el moment més complicat per a les solsonines. Les visitants van augmentar la intensitat i, gràcies a un gran encert en el tir exterior, amb tres triples gairebé consecutius, van arribar a situar-se amb 16 punts d'avantatge a mitjan període. Tot i aquest cop, el Solsona va reaccionar i va començar a recuperar sensacions abans del descans, al qual es va arribar amb 28-36.
A la segona meitat, les taronja-i-negres van mostrar una millor versió. Amb més encert en el tir exterior i una bona actitud defensiva, van retallar diferències fins a deixar el marcador en 44-50 al final del tercer quart.
L'últim període va ser molt emocionant. El Solsona va anar retallant distàncies fins a situar-se a només un punt a falta de 40 segons, amb opcions reals de capgirar el partit. Tot i això, dos tirs lliures errats en un moment clau van impedir que les solsonines es posessin per davant. En l'última acció, el Manresa va anotar una cistella que va acabar de decidir el duel i va deixar el marcador final en 54-57.
Malgrat la derrota, el partit deixa bones sensacions, amb un equip que va saber reaccionar a un moment complicat i que va tenir opcions de victòria fins al final.
JÚNIOR MASCULÍ
CB Vilatorrada 66-55 CB Solsona
Dissabte passat, el júnior masculí del CB Solsona visitava la pista del CB Vilatorrada, un rival directe en la classificació. El partit de la primera volta es va resoldre a la pròrroga, motiu pel qual aquest encontre es preveia molt igualat, i així va ser.
Els solsonins van començar molt connectats, amb un parcial inicial d'1-7 en els primers cinc minuts. Tot i això, dos triples consecutius dels locals van equilibrar el marcador i el primer període es va tancar amb un ajustat 16-14.
La igualtat es va mantenir durant el segon quart, amb constants alternatives en el marcador, fins que un últim minut molt complet dels visitants amb recuperacions de pilota i cistelles al contraatac els va permetre arribar al descans amb avantatge (37-38).
A la represa, el conjunt local va incrementar la pressió a tota la pista, dificultant l'atac del Solsona. Les pèrdues de pilota van permetre al Vilatorrada capgirar el marcador i tancar el tercer període amb un 54-49 favorable.
En l'últim quart, el conjunt taronja no va trobar la fluïdesa ofensiva necessària per capgirar el partit. La pressió del rival, sumada al poc encert en el tir, va bloquejar l'atac visitant, que només va poder anotar dos punts en els primers vuit minuts del període. Finalment, el duel es va tancar amb el 66-55 definitiu.
Derrota del júnior masculí en un partit molt disputat que es va acabar decidint en el darrer quart per la manca d'encert dels solsonins. Tot i això, l'equip continua treballant per seguir competint al màxim nivell.
CADET FEMENÍ
CB Solsona 54-62 Sant Gabriel Ripollet
El cadet femení del Club Bàsquet Solsona va caure derrotat el cap de setmana passat davant el Sant Gabriel Ripollet, que es manté invicte, en un partit marcat per uns minuts complicats a l'inici del tercer quart que van acabar decantant el resultat.
El partit va començar molt bé per a les solsonines, que amb una pressió defensiva molt intensa van aconseguir dominar els primers minuts i obrir una primera diferència al marcador. Les locals van arribar a tenir un avantatge de 13-5, però les visitants van reaccionar en el tram final del període i van retallar distàncies fins al 18-15 amb què es va tancar el primer quart.
El segon període va ser molt igualat, amb alternances constants i moments d'encert en atac per a ambdós conjunts. El marcador es va mantenir molt ajustat i es va arribar al descans amb un lleuger avantatge per al Ripollet (29-31).
Després del descans va arribar el moment clau del partit. Les solsonines van relaxar la seva defensa i van començar amb menys intensitat, una circumstància que les vallesanes van aprofitar per signar un parcial de 0-8 que els va permetre obrir una escletxa important fins al 29-39. Aquesta diferència acabaria sent decisiva. El tercer quart es va tancar amb 37-49.
En l'últim període, el Solsona va tornar a recuperar la pressió defensiva i la intensitat mostrada a l'inici del partit, fet que va permetre retallar diferències i competir fins al final. Tot i lesforç, la distància acumulada va ser massa gran i les taronja-i-negres no van poder culminar la remuntada.
El partit es va tancar finalment amb el 54-62, en un duel que es va decidir en un tram molt concret però que va tornar a demostrar la capacitat de lluita de l'equip davant el líder del grup.
CADET MASCULÍ
Navarcles 72-51 CB Solsona
El darrer partit, disputat dissabte al migdia a la pista del Navarcles, es va posar costa amunt des del primer minut per als solsonins. Els visitants van tenir dificultats per igualar el ritme d'un rival físic i molt ràpid. Tot i l'esforç dels jugadors taronja-i-negres, tres lesions durant el duel van complicar la rotació i van impedir mantenir la intensitat fins al tram final, fet que va acabar decantant el partit a favor dels locals.
Malgrat la derrota, cal destacar l'esforç i l'actitud dels cadets masculins del CB Solsona. Des del club s'anima els jugadors lesionats i es valora la lluita de tot el grup sobre la pista. La competició continua i encara queden molts partits per demostrar el potencial de l'equip.
INFANTIL FEMENÍ
CB Solsona 72-34 CE Sant Nicolau 1
Partit plàcid per a les infantils locals diumenge al matí, resolt pràcticament des del primer quart. El Solsona jugava per fi a casa en aquesta fase i ho feia davant el Sant Nicolau, el rival, a priori, més assequible de la competició. Les solsonines van sortir molt endollades des del salt inicial, amb una pressió a tota la pista que impedia les visitants jugar amb comoditat. Els continus robatoris de pilota i la defensa asfixiant col·lapsaven l'atac rival i permetien sumar cistelles fàcils al contraatac (24-9).
Al segon quart, el ritme va ser el mateix de part de les solsonines i la diferència al marcador començava a ser massa gran per treuren conclusions de joc. A partir del minut 3, les locals van deixar de pressionar i van esperar les rivals a la seva cistella. Totes les jugadores del Solsona ja havien participat i totes van aportar el màxim individualment, fent que l'equip jugués plàcidament (26-8).
La segona meitat va servir per provar diferents aspectes del joc en atac estàtic, i es reservava el contraatac només per a les situacions molt clares. També va ser una bona oportunitat perquè algunes jugadores que necessitaven guanyar confiança en el seu joc fessin un pas endavant i posessin en pràctica tot el que han estat treballant durant aquests mesos als entrenaments (12-6).
L'últim quart va ser un pur tràmit per continuar provant coses i repartir minuts. El ritme del partit no era el més alt i es va evidenciar una certa relaxació de part de les taronja-i-negres, totalment comprensible quan el rival no té suficients arguments (10-11).
Victòria balsàmica que permet a l'equip guanyar confiança i continuar provant coses de cara als pròxims partits, on caldrà posar-les en pràctica davant rivals més difícils.
INFANTIL MASCULÍ
CB Solsona 62-54 CB Roda
L'infantil masculí del Solsona es va endur la victòria a casa el cap de setmana passat davant del Roda. L'inici del partit va estar dominat pels jugadors locals, que, amb una bona defensa, controlant el rebot defensiu i corrent al contraatac, es van avançar en el marcador amb un primer període de 28-15.
El segon quart va continuar amb la mateixa dinàmica, però en alguns moments la desconnexió defensiva del Solsona va permetre al rival trobar tirs alliberats i retallar distàncies. Així, el duel va arribar a la mitja part 36-27.
Després del descans el ritme del partit va canviar. La defensa zonal dels osonencs va frenar el ritme dencert dels solsonins i el rival va dominar clarament el rebot i va aconseguir empatar després d'un parcial de 12-4. Tot i això, el conjunt taronja va seguir treballant i, gràcies a una gran activitat defensiva, va poder tornar a controlar el partit, recuperant pilotes i frenant l'encert del visitant.
Finalment, un últim període de 16-11 marcat per la intensitat defensiva del Solsona va culminar amb el triomf dels locals. Enhorabona, equip!
CISTELLA BAIXA
MINI FEMENÍ
CB Solsona 55-41 La Salle Manresa B
El darrer partit del mini femení del Solsona, dissabte al matí a casa, va tenir un format una mica especial. A causa de les circumstàncies de La Salle Manresa B, que només disposava de sis jugadores, es va acordar disputar el matx en quatre períodes de 10 minuts a temps corregut. Aquesta adaptació va permetre que el partit es desenvolupés amb normalitat i amb bon esperit esportiu.
Des de l'inici, el CB Solsona va mostrar una bona actitud i intensitat. El primer període va ser el més productiu per a les locals, que van començar amb molta energia i encert ofensiu, marcant diferències des del principi. En els períodes següents, l'equip va saber mantenir el ritme de joc, defensant bé i trobant bones opcions en atac per anar ampliant l'avantatge.
Tot i els intents de les visitants per apropar-se al marcador en alguns moments, les solsonines van gestionar bé el partit i van mantenir sempre el control del joc i del resultat.
Bona actuació de les jugadores del CB Solsona U12F, que van mostrar bon joc i una gran actitud durant tot el partit. Cal destacar especialment el seu treball defensiu, constant i intens de principi a fi.
MINI MASCULÍ
La Salle Manresa 85-58 CB Solsona
El partit del mini masculí del Solsona, dissabte a casa de La Salle Manresa, va començar amb molta intensitat per part dels locals, que van sortir molt forts al primer període. El 13-3 inicial reflecteix la seva gran eficàcia i el ritme alt que van imposar des del començament.
Al segon període (11-9), el Solsona va reaccionar i va aconseguir començar a el joc. L'equip va mostrar més ordre i encert, competint millor i demostrant que podia plantar cara.
El moment clau va arribar al quart període, en què els visitants van fer un gran pas endavant. Amb un parcial de 5-14, l'equip va guanyar superioritat al joc, mostrant molta energia i aprofitant bé les oportunitats per anotar.
A les tres últimes parts, però, La Salle va tornar a imposar el seu ritme i va començar evidenciar-se la seva superioritat en el joc.
Tot i això, cal destacar especialment la potència, lesforç i la resistència dels solsonins fins al final del partit. No van deixar de lluitar en cap moment i van mantenir l'actitud i el compromís fins a l'últim minut.
PREMINI
Calafell Bandatex 69-19 CB Solsona
Els premini del CB Solsona es van desplaçar el cap de setmana passat fins a Calafell per jugar després d'un llarg trajecte. L'inici del partit va ser força igualat: els dos primers períodes van ser molt ajustats, amb els solsonins competint bé i mantenint el ritme del rival.
A partir del tercer període, però, la rapidesa i intensitat del Calafell van començar a marcar diferències. L'equip local tenia 12 jugadors, la qual cosa que els facilitava molts descansos i poder mantenir un ritme alt durant tot el matx. En canvi, el CB Solsona només es va presentar amb set jugadors, fet que va provocar que l'equip anés acumulant molt cansament amb el pas dels minuts.
Tot i la diferència al marcador i les dificultats físiques, els solsonins no van deixar de lluitar en cap moment. Amb només dos canvis a la banqueta, l'equip va continuar competint fins al final del partit, demostrant esforç, actitud i ganes de seguir millorant.
Més enllà del resultat, el duel va servir perquè els premini del Solsona continuïn sumant experiència i aprenentatge.