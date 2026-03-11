Antoni Ferrer, de Torà, puja al podi al Campionat de Catalunya de tir olímpic

El dia 8 de Març de 2026, es va celebrar a les instal·lacions de tir al plat de Mollet del Vallès el Campionat de Catalunya per Categories FO, a 125 plats + Finals.
En aquesta competició es va dur a terme les noves finals olímpiques, quedant la classificiació per equips encapçalada pel Toni Cars-Hierros Altadill, equip del que forma part el toranès Antoni Ferrer.
EQUIPS
Campió TONI CARS - HIERROS ALTADILL
(Isaac Hernández, Sergi Miró i Antoni Ferrer)
Sot-campió CLUB TIR TARRACO
(Paco Machado, Joan Fc. Garcia i Antoni Ruiz)
3r. Clas. GIRONA TRAP ESPORTIU
(Albert Daumal, Marc Puigdevall i Josep Teys)