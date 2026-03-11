11 de març de 2026

Antoni Ferrer, de Torà, puja al podi al Campionat de Catalunya de tir olímpic

Amb el Toni Cars-Hierros Altadill de Torà, s'han proclamat campions per equips de tir al plat

Publicat el 11 de març de 2026 a les 08:04
Actualitzat el 11 de març de 2026 a les 08:06

El dia 8 de Març de 2026, es va celebrar a les instal·lacions de tir al plat de Mollet del Vallès el Campionat de Catalunya per Categories FO, a 125 plats + Finals.

En aquesta competició es va dur a terme les noves finals olímpiques, quedant la classificiació per equips encapçalada pel Toni Cars-Hierros Altadill, equip del que forma part el toranès Antoni Ferrer.

EQUIPS

Campió TONI CARS - HIERROS ALTADILL

                       (Isaac Hernández, Sergi Miró i Antoni Ferrer)

Sot-campió CLUB TIR TARRACO

                       (Paco Machado, Joan Fc. Garcia i Antoni Ruiz)

3r. Clas. GIRONA TRAP ESPORTIU

                       (Albert Daumal, Marc Puigdevall i Josep Teys)

