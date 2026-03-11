Mateixa història per l’Elefant B

En la vuitena jornada de la lliga catalana d’escacs, l'Elefant B va alinear Jan Torrent, Lleïr Viladrich i Aniol Puit, deixant vacant el darrer tauler.
Els joves solsonins van trobar-se davant un primer equip i no un filial, per tant, el desnivell era molt gran, com en jornades anteriors, en edat i en ELO.
El Jan va resistir l’atac del veterà jugador lleidatà, Josep Vidal, tant com va poder, però la diferència de 40 anys jugant, i 550 punts ELO era insalvable...
El Lleïr, en canvi, tot i estar 300 punts ELO per sota, va sortir valent a l’atac. Fer-ho tan de seguida, va comportar desprotegir-se massa i ho va pagar car.
L’Aniol, també davant un adult, i 250 punts ELO superior, va jugar amb tranquil·litat fins arribar a la fase final, on un peó seu, ajudat per un cavall estava a punt de coronar, mentre que el rival, amb un peó bloquejat, es veia obligat a abandonar.
La setmana del 8M, recuperem una frase d'Aleksandra Kosteniuk (1984), ex campiona del món, que ens la fem nostra: “Els escacs estan canviant. Espero que els escacs es facin més populars, més espectaculars”.
La propera setmana més difícil encara... En la darrera jornada, l’Elefant B rebrà al líder, Pardinyes E, que està invicte en aquesta lliga, i únicament ha cedit dos empats...
Si voleu veure les partides i donar suport als solsonins, serà diumenge, a partir de les 9.30 i durant el matí, a la sala d’actes del Casal de Cultura.