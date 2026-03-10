Pluja de gols: CF Solsona 5-0 CF Vallfogona de Balaguer

La tarda del diumenge 8 de març, al camp de futbol municipal de Solsona, es va veure el que es reclama tant aquesta temporada, contundència al davant amb gols.
El CF Solsona va fer un salt important per a distanciar-se de l’últim equip en la classificació del 5è grup de la Segona Catalana, el CF Vallfogona de Balaguer. La gespa artificial remullada per la pluja va facilitar que la pilota anés de pressa, que hi hagués un joc ràpid, encara que no exempt d’imprecisions. En el minut 13, el Marçal Cardona va jugar llarg cap a l’extrem dret, el Robert Ferrer se’n va anar del seu defensor, va assistir amb la passada de la mort a l’Àngel Pérez, però un defensa va desviar la pilota a córner. Va ser un avís del gol que arribaria poc temps després. En el minut 17, l’Albert Parcerisa, des de mig camp, va centrar cap a l’extrem esquerre, el Houssam Jbilou va recollir l’esfèrica, la va enviar cap al centre de l’àrea petita i aquesta vegada l’Àngel Pérez, a prop de la porteria, va fer el primer gol de la tarda. 1 a 0.
En el minut 33, la superioritat local es va tornar a reflectir en el marcador. L’Albert va xutar una falta cap al centre de la porteria; després d’un refús, el Marc Caball, en voler colpejar la pilota, va ser tombat dins l’àrea i l’àrbitre va assenyalar penal. El Houssam Jbilou va transformar aquesta pena màxima. Amb el 2 a 0 es va arribar al descans.
A la segona part, el Vallfogona va incrementar la pressió sobre la porteria local. En els minuts 47 i 50, el porter Jaume Figueres va haver de fer aturades de mèrit, el Vallfogona jugava amb una major intensitat, però l’equip escapulat, ben posicionat al camp, duia major perill a l’àrea contrària. Alessio Montenegro, des de l’extrem dret, va centrar ras cap al mig de la porteria i el Robert, rapidíssim, anticipant-se al defensa va fer el 3 a 0 en el minut 52. El partit va quedar molt ben encaminat pels solsonins, que es van veure segurs de la victòria i, amb els canvis de jugadors, van fer una pressió alta. En el minut 80, el Robert es va poder preparar bé la pilota prop de l’àrea, va engaltar un fort xut i el porter foraster només va desviar la pilota cap a dins de la seva porteria. 4 a 0. En el 83, el Modestas Melnikas va estar a punt de marcar. Qui ho va fer va ser l’Arnau Valero, en la darrera jugada del matx, gràcies al penal xiulat per una falta dins l’àrea sobre l’Ilyas Dahmani.
Tot i que el CF Solsona encara es troba en situació de descens, aquest 5 a 0 final és una mostra de la millora que fa temps que s’espera. L’efectivitat ofensiva dels escapulats, tan reclamada al llarg de la temporada, es va evidenciar plenament davant de la nombrosa afició el segon diumenge de març. Que aquesta ratxa de gols no s’estronqui diumenge vinent, 15 de març, al camp de l’Artesa de Segre.
FITXA TÈCNICA DEL CF SOLSONA:
EQUIP INICIAL: Jaume Figueras Geli, Alessio Montenegro, Marçal Cardona Simon, Raül Espuga Montaner, Andreu Sances Mas, Sergi Vendrell Pacheco, Marc Caball Vilaseca, Albert Parcerisa Albacete, Àngel Pérez Torrecillas, Houssam Jbilou Fahim i Robert Ferrer Feixas.
JUGADORS SUPLENTS: Modestas Melnikas (54’), Denis Marian Lungu (54’), Tudor Orlando Dot (61’), Guillem Sances Mas (61’), Ilyas Dahmani Manssouri (66’), Markel Larrañaga Piqué (80’), Arnau Valero Walters (80’), Albert Colell Riu i Bernat Carrera Jounou.
EQUIP TÈCNIC:
ENTRENADOR: Xavier Gabernet Solé
ENTRENADOR AUXILIAR: Càndid Viladrich Cardona
DELEGAT: Max Serra Segués
MASSATGISTA: Juan Carlos Sanz Sierra