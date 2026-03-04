Jornada negra pels Elefants

L'Elefant A va alinear Tordesillas, Massana, Montraveta, Manzano, Rovira, Merino, Cercós, i Viladrich. I va acabar derrotat per 2-6 amb el Mollerussa C, un equip súper jove amb molt futur, que amb aquesta victòria ha acabat 2n a la classificació, i que ja el dia abans, en els campionats territorials d’edats, quatre dels joves del Pla d’Urgell van ocupar diferents posicions en els podis sub-14 i sub-16 de la província.
A banda de dues taules per un cop tàctic i escacs continus de Massana i Manzano, el punt solsoní fou de Viladrich que, en una partida plantejada amb enrocs oposats, després del ball de bastons a un i altre flanc, va sortir-ne amb cavall de més, que fou garantia de victòria en el final de torres.
L’Elefant A acaba aquí una temporada “annus horribilis”, cuer. Tanmateix, els ascensos i descensos se sabran quan concloguin totes les categories, especialment les de categoria nacional on hi ha representació lleidatana. No obstant, cal destacar el molt bon comportament al tauler del jove solsoní Josep Viladrich Malé, ha jugat 6 partides al primer equip, guanyant-ne 4, empatant-ne 1 i perdent-ne únicament 1, la qual cosa li suposarà un increment de 82 punts ELO.
L'Elefant B va alinear Roc Soldevila, Jan Torrent, Lleïr Viladrich, i Aniol Puit. De forma similar, va caure derrotat amb Les Borges Blanques 0,5-3,5, on es va notar el fet de jugar un equip filial contra un de principal. Les diferències d’ELO anaven dels 250 als 650 punts d’ELO, proporcionals a la diferència d’edat. No obstant, els petits elefants van donar el millor i van resistir el matx fins passades les dues hores i mitja. I fins i tot, en un cop tàctic al mig joc, el Lleïr va tenir una amenaça de mat, que el rival només podia salvar sacrificant la pròpia dama. Refeta la igualtat, el factor determinant fou el rellotge; i el solsoní acceptà les taules proposades pel rival, quan entrava en fase de gestió acurada del temps. Amb tot, l’Elefant es manté a la 8a posició.
Ja tenia raó Roberto Pagura (1927-2017), arquitecte argentí i apassionat dels escacs, “Els escacs és l'únic esport en què un jove de 20 anys pot ser derrotat per un altre de 90”, o viceversa.
La propera setmana l’Elefant B visita Bellcaire, un tauler difícil també.