L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor del Solsonès supera les 1.500 actuacions durant el 2025

L’Oficina Comarcal d’Informació al Consumidor (OCIC) del Solsonès ha tancat el 2025 amb un total de 1.503 actuacions, una xifra que segueix consolidant el servei com a punt de referència per a les persones consumidores de la comarca. En concret, al llarg d’aquest any s’han registrat 1.267 consultes, 109 reclamacions, 3 queixes i 18 denúncies. Pel que fa als mecanismes de resolució de conflictes, s’han dut a terme 103 mediacions i 3 arbitratges de consum. De les reclamacions tramitades, més del 70% s’han resolt favorablement a través de la mediació de Consum, un percentatge que posa de manifest l’eficàcia d’aquesta via extrajudicial per solucionar conflictes de manera àgil i satisfactòria per a les parts.
Les reclamacions més habituals se centren en deficiències en serveis bàsics, especialment en els sectors dels subministraments —llum i gas—, les telecomunicacions —telefonia i internet— i el transport aeri, principalment per retards i cancel·lacions. També destaquen les incidències relacionades amb temes bancaris i assegurances. Aquestes dades confirmen la importància del servei com a eina clau per resoldre dubtes, gestionar conflictes i defensar els drets de les persones consumidores del Solsonès.
Aposta per la prevenció i la formació
Més enllà de l’atenció directa, aquest 2025 l’OCIC ha reforçat la seva tasca preventiva i divulgativa. En col·laboració amb Solsona FM i el Consell Comarcal del Solsonès, s’ha produït un podcast de 10 programes d’uns vint minuts de durada dedicat a temes de consum amb l’objectiu d’oferir informació útil i pràctica a la ciutadania, amb unes visualitzacions que han oscil·lat entre les 5.000 i les 7.000 per cada publicació a la xarxa Instagram. A més, s’han organitzat xerrades i tallers pràctics de consum, gratuïts, a diverses escoles de la comarca i a altres col·lectius socials. Aquestes accions han permès reforçar el coneixement dels drets i deures en matèria de consum i fomentar una ciutadania més informada i crítica.