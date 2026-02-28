28 de febrer de 2026

Cerca Search | Subscriu-t'hi Newsletter |

ara mateix

10:30

ara mateix

Societat

La Generalitat preveu destinar 9,8 milions d'euros al Solsonès, un 68% més que l'any 2023

El tram Navès-L'Espunyola i un carril central de girs a Pinell s'enduen el gruix de les inversions a la comarca. També el Centre Tecnològic Forestal s'emporta un bon pessic

  • Treballs en execució a la B-240

ARA A PORTADA

Publicat el 28 de febrer de 2026 a les 09:36

El Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu destinar 142,8 milions d’euros a la Catalunya Central, xifra que representa un increment del 25% respecte als darrers comptes aprovats el 2023. Aquests recursos permetran fer actuacions al tram de la B-240 (Navès-l’Espunyola), a les línies metropolitanes d’FGC, a l’Hospital General de Vic, a l’Hospital Sant Bernabé i al CAP El Remei de Vic, entre altres.

El gruix de la inversió pressupostada correspon al capítol d’inversions reals (116,7 milions, el 82% del total), que recull les actuacions gestionades directament per la Generalitat i el seu sector públic, les quals es poden consultar a l’AIR (Annex d’Inversions Reals del Pressupost). La resta d’inversions corresponen majoritàriament al capítol de transferències de capital (8,3 milions).

Els nous comptes també preveuen unes obligacions plurianuals de 236,3 milions d’euros, per finançar actuacions que tindran continuïtat fins al 2029.

Solsonès

9,8 M Pressupostos 2026

10,5 M Obligacions plurianuals 2027-2029

 

Carreteres, infraestructures ferroviàries i salut, les polítiques prioritàries

Segons el Projecte aprovat avui pel Govern, el 31,4% dels recursos previstos per al 2026 a la Catalunya Central es destinarà a la conservació i el condicionament de carreteres (39,3 milions). 13,4 milions serviran per a actuacions en el cicle de l’aigua, entre les quals destaca el col·lector de salmorres de la conca del Llobregat. Les infraestructures ferroviàries rebran 10,3 milions i les polítiques de salut uns altres 9,2 milions, que es traduiran en millores de dos centres hospitalaris i un centre d’atenció primària.

 

Els projectes més destacats al Solsonès 

  • Eixamplament i millora del traçat B-240 Navès – l’Espunyola: 5,9M euros 
  • Conservació de carreteres: 2M euros 
  • Inversions en protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat: 757.000 euros 

 

Les inversions al Solsonès més al detall

CLARIANA DE CARDENER

REHABILITACIÓ I MILLORA DELS ACCESSOS A LA PRESA DE SANT PONÇ

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

663,65 

NAVÈS

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A REHABILITACIÓ DE LA XARXA DE DRENATGE, REINJECCIÓ DE JUNTES I MILLORA DE L'AUSCULTACIÓ DE LA LLOSA DEL CAVALL

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

208,50

NAVÈS

ACT. PC IMPLANT. PLANS EMERGÈNCIA LLOSA

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

1.095,50

NAVÈS

REHABILITACIÓ ATALL DESGUÀS MIG FONS I VÀLVULA SEGURETAT PRESA LLOSA DEL CAVALL

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

243.441,80 

NAVÈS

REHABILITACIÓ APARELLS ELEVADORS PRESA LLOSA DEL CAVALL. TM NAVÈS

AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)

4.448,30

NAVÈS

EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL TRAÇAT DE LA B-420 DEL PK 9+390 AL 13+920, INTERSECCIÓ AMB LA C-26. NAVÈS - L'ESPUNYOLA. LOT 1: OBRA CIVIL

INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA

5.858.872,01

NAVÈS

EIXAMPLAMENT I MILLORA TRAÇAT B-420 DEL PK 9+390 AL 13+920, INTERSECCIÓ AMB LA C-26. NAVÈS - L'ESPUNYOLA. LOT 2: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA

45.798,96

NAVÈS

EXPROPIACIONS: EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL TRAÇAT DE LA B-420 DEL PK 9-390 AL 13+920, INTERSECCIÓ C-26. NAVÈS - L'ESPUNYOLA

GABI. I SG TERRITORI, HABITATGE I TE

61.228,17 

PINELL DE SOLSONÈS

CONSTRUCCIÓ D'UN CARRIL CENTRAL DE GIRS A ESQUERRES AL PK 130+230 DE LA C-14. PINELL DEL SOLSONÈS (PARRÒQUIA MADRONA)

 INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA

481.153,45 

SOLSONA

INVERSIONS EN EDIFICI JUDICIAL DE SOLSONA

GABI. I SG JUSTÍCIA I QUAL. DEMOCRÀTICA

48.400,00 

SOLSONA

MOBILIARI I ALTRE EQUIPAMENT EN EDIFICI JUDICIAL DE SOLSONA

GABI. I SG JUSTÍCIA I QUAL. DEMOCRÀTICA

66.666,66

SOLSONA

EXPROPIACIONS: CONSTRUCCIÓ D'UN CARRIL CENTRAL DE GIRS A ESQUERRES AL PK 130+230 DE LA C-14. PINELL DE SOLSONÈS (PARRÒQUIA MADRONA)

GABI. I SG TERRITORI, HABITATGE I TE

1.885,27 

SOLSONA

MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, REDUCCIÓ EMISSIONS, IMPLEMENTACIÓ PDR I AUTOGENERACIÓ FOTOVOLTAICA CENTRES CONSERVACIÓ CARRETERES SOLSONA I VIC

INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA

33.176,98 

SOLSONA

INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS

CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.

190.000,00

SOLSONA

INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE

CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.

535.000,00 

SOLSONA

INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS

CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.

7.000,00 

SOLSONA

 INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES

CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.

5.000,00 

SOLSONA

 INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES

CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.

20.000,00 

SOLSONA

INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA AL PARC DE BOMBERS DE SOLSONA

INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA

31.770,01 

SOLSONÈS

EXECUCIÓ OPERACIONS DE CONSERVACIÓ OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS AMBITS DE SOLSONA: 2NA PRÒRROGA-L11

DG D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

181.058,92 

SOLSONÈS

ACTUACIONS A L'EIX DE LA C-55

INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA

72.420,00 

SOLSONÈS

EXECUCIÓ D’OPERACIONS DE CONSERVACIÓ DE FERMS: LOT 6: CONSERVACIÓ DE FERMS. LLEIDA. ÀMBIT DE PONTS I SOLSONA

DG D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

1.329.367,08 

SOLSONÈS

EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ D'ARGENTONA, BERGA, IGUALADA, SABADELL....: LOT 11 CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERES DEL PARC DE SOLSONA

DG D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT

537.187,41 

Et pot interessar