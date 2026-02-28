La Generalitat preveu destinar 9,8 milions d'euros al Solsonès, un 68% més que l'any 2023

El Projecte de pressupostos de la Generalitat per al 2026 preveu destinar 142,8 milions d’euros a la Catalunya Central, xifra que representa un increment del 25% respecte als darrers comptes aprovats el 2023. Aquests recursos permetran fer actuacions al tram de la B-240 (Navès-l’Espunyola), a les línies metropolitanes d’FGC, a l’Hospital General de Vic, a l’Hospital Sant Bernabé i al CAP El Remei de Vic, entre altres.
El gruix de la inversió pressupostada correspon al capítol d’inversions reals (116,7 milions, el 82% del total), que recull les actuacions gestionades directament per la Generalitat i el seu sector públic, les quals es poden consultar a l’AIR (Annex d’Inversions Reals del Pressupost). La resta d’inversions corresponen majoritàriament al capítol de transferències de capital (8,3 milions).
Els nous comptes també preveuen unes obligacions plurianuals de 236,3 milions d’euros, per finançar actuacions que tindran continuïtat fins al 2029.
Solsonès
9,8 M Pressupostos 2026
10,5 M Obligacions plurianuals 2027-2029
Carreteres, infraestructures ferroviàries i salut, les polítiques prioritàries
Segons el Projecte aprovat avui pel Govern, el 31,4% dels recursos previstos per al 2026 a la Catalunya Central es destinarà a la conservació i el condicionament de carreteres (39,3 milions). 13,4 milions serviran per a actuacions en el cicle de l’aigua, entre les quals destaca el col·lector de salmorres de la conca del Llobregat. Les infraestructures ferroviàries rebran 10,3 milions i les polítiques de salut uns altres 9,2 milions, que es traduiran en millores de dos centres hospitalaris i un centre d’atenció primària.
Els projectes més destacats al Solsonès
- Eixamplament i millora del traçat B-240 Navès – l’Espunyola: 5,9M euros
- Conservació de carreteres: 2M euros
- Inversions en protecció i conservació del medi natural i la biodiversitat: 757.000 euros
Les inversions al Solsonès més al detall
CLARIANA DE CARDENER
REHABILITACIÓ I MILLORA DELS ACCESSOS A LA PRESA DE SANT PONÇ
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
663,65
NAVÈS
REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU PER A REHABILITACIÓ DE LA XARXA DE DRENATGE, REINJECCIÓ DE JUNTES I MILLORA DE L'AUSCULTACIÓ DE LA LLOSA DEL CAVALL
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
208,50
NAVÈS
ACT. PC IMPLANT. PLANS EMERGÈNCIA LLOSA
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
1.095,50
NAVÈS
REHABILITACIÓ ATALL DESGUÀS MIG FONS I VÀLVULA SEGURETAT PRESA LLOSA DEL CAVALL
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
243.441,80
NAVÈS
REHABILITACIÓ APARELLS ELEVADORS PRESA LLOSA DEL CAVALL. TM NAVÈS
AGÈNCIA CATALANA DE L'AIGUA (ACA)
4.448,30
NAVÈS
EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL TRAÇAT DE LA B-420 DEL PK 9+390 AL 13+920, INTERSECCIÓ AMB LA C-26. NAVÈS - L'ESPUNYOLA. LOT 1: OBRA CIVIL
INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA
5.858.872,01
NAVÈS
EIXAMPLAMENT I MILLORA TRAÇAT B-420 DEL PK 9+390 AL 13+920, INTERSECCIÓ AMB LA C-26. NAVÈS - L'ESPUNYOLA. LOT 2: SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES
INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA
45.798,96
NAVÈS
EXPROPIACIONS: EIXAMPLAMENT I MILLORA DEL TRAÇAT DE LA B-420 DEL PK 9-390 AL 13+920, INTERSECCIÓ C-26. NAVÈS - L'ESPUNYOLA
GABI. I SG TERRITORI, HABITATGE I TE
61.228,17
PINELL DE SOLSONÈS
CONSTRUCCIÓ D'UN CARRIL CENTRAL DE GIRS A ESQUERRES AL PK 130+230 DE LA C-14. PINELL DEL SOLSONÈS (PARRÒQUIA MADRONA)
INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA
481.153,45
SOLSONA
INVERSIONS EN EDIFICI JUDICIAL DE SOLSONA
GABI. I SG JUSTÍCIA I QUAL. DEMOCRÀTICA
48.400,00
SOLSONA
MOBILIARI I ALTRE EQUIPAMENT EN EDIFICI JUDICIAL DE SOLSONA
GABI. I SG JUSTÍCIA I QUAL. DEMOCRÀTICA
66.666,66
SOLSONA
EXPROPIACIONS: CONSTRUCCIÓ D'UN CARRIL CENTRAL DE GIRS A ESQUERRES AL PK 130+230 DE LA C-14. PINELL DE SOLSONÈS (PARRÒQUIA MADRONA)
GABI. I SG TERRITORI, HABITATGE I TE
1.885,27
SOLSONA
MILLORA EFICIÈNCIA ENERGÈTICA, REDUCCIÓ EMISSIONS, IMPLEMENTACIÓ PDR I AUTOGENERACIÓ FOTOVOLTAICA CENTRES CONSERVACIÓ CARRETERES SOLSONA I VIC
INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA
33.176,98
SOLSONA
INVERSIONS EN EDIFICIS I ALTRES CONSTRUCCIONS
CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.
190.000,00
SOLSONA
INVERSIONS EN MAQUINÀRIA, INSTAL·LACIONS I UTILLATGE
CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.
535.000,00
SOLSONA
INVERSIONS EN MOBILIARI I ESTRIS
CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.
7.000,00
SOLSONA
INVERSIONS EN EQUIPS DE PROCÉS DE DADES
CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.
5.000,00
SOLSONA
INVERSIONS EN APLICACIONS INFORMÀTIQUES
CENTRE CIÈNCIA I TECN.FORESTAL DE CAT.
20.000,00
SOLSONA
INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA AL PARC DE BOMBERS DE SOLSONA
INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA
31.770,01
SOLSONÈS
EXECUCIÓ OPERACIONS DE CONSERVACIÓ OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS AMBITS DE SOLSONA: 2NA PRÒRROGA-L11
DG D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
181.058,92
SOLSONÈS
ACTUACIONS A L'EIX DE LA C-55
INFRAESTRUCTURES GENERALITAT CAT., SA
72.420,00
SOLSONÈS
EXECUCIÓ D’OPERACIONS DE CONSERVACIÓ DE FERMS: LOT 6: CONSERVACIÓ DE FERMS. LLEIDA. ÀMBIT DE PONTS I SOLSONA
DG D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
1.329.367,08
SOLSONÈS
EXECUCIÓ D'OPERACIONS DE CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERA ADSCRITS ALS ÀMBITS DE CONSERVACIÓ D'ARGENTONA, BERGA, IGUALADA, SABADELL....: LOT 11 CONSERVACIÓ D'OBRA CIVIL ALS TRAMS DE CARRETERES DEL PARC DE SOLSONA
DG D'INFRAESTRUCTURES DE MOBILITAT
537.187,41