L’Amisol dona suport a una iniciativa històrica per evitar que els serveis d’atenció a la discapacitat es converteixin en un negoci

El passat 9 d’octubre, el Parlament de Catalunya va admetre a tràmit una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que vol garantir per llei la concertació social exclusiva en la provisió dels serveis socials adreçats a persones amb discapacitat que necessiten suports personalitzats, integrals i continuats. La proposta defensa que aquests serveis siguin gestionats únicament per entitats d’iniciativa social sense afany de lucre, amb l’objectiu de protegir un model centrat en la persona i compromès amb la qualitat.
La iniciativa neix de l’impuls d’un grup de famílies vinculades al món de la discapacitat que han decidit
alçar la veu per transformar el sistema actual i assegurar una atenció arrelada al territori, compromesa socialment i basada en la dignitat i les necessitats reals de les persones. El 20 d’octubre es va dur a terme l’acte oficial d’habilitació de fedataris i fedatàries, que ara assumeixen el repte de recollir 50.000 signatures en un termini de 120 dies, requisit indispensable perquè la proposta pugui ser debatuda a la cambra catalana.
Des de la Comissió Promotora asseguren que aquesta ILP “no neix de cap interès econòmic, sinó de la voluntat col·lectiva de protegir un model de serveis socials públic, col·laboratiu i basat en la confiança en les entitats sense afany de lucre”. Es tracta d’una de les primeres ILP en l’àmbit dels serveis socials a Catalunya i pot suposar un
precedent històric en la defensa d’aquest model.
En aquest context, a l’Amisol ens
adherim a la Iniciativa Legislativa Popular #ILP perquè considerem que l’atenció a les persones amb discapacitat no pot convertir-se en un negoci de grans empreses amb interessos econòmics. Defensem un model que prioritzi el benestar, la qualitat, la proximitat i l’atenció centrada en la persona, i que reforci el teixit d’entitats socials arrelades al territori.
La campanya de recollida de signatures ja està en marxa arreu de Catalunya, implicant escoles, centres, universitats, entitats, institucions i ciutadania. L’objectiu és clar: deixar constància que la societat catalana vol una llei que protegeixi l’atenció a la discapacitat des d’una mirada social, comunitària i no lucrativa.
INFORMACIÓ PRÀCTICA PER SIGNAR A SOLSONA
Poden signar persones majors de 16 anys, amb nacionalitat espanyola o d’un estat membre de la Unió Europea, i que estiguin empadronades a Catalunya (en el moment de la signatura, cal fer constar l’adreça d’empadronament).
Punt de la recollida de signatures:
Bar Casal (@elbarcasal)
De dimarts a divendres: de 9 a 12.30 h i de 16 a 24 h
Dissabte: de 16 a 24 h
Convidem la ciutadania de Solsona a sumar-se a aquesta iniciativa per defensar un model d’atenció a la discapacitat basat en la justícia social, la dignitat i el compromís comunitari.
Ara més que mai, necessitem el teu suport.
Vine a signar!