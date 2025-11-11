11 de novembre de 2025

10:30

Societat

El Testament solidari del Carnaval de Solsona va a AMISOL

El Testament destina mil euros a una entitat social

  • El guanyador del testament, el Solvi, amb un representant de la Junta del Carnaval, i amb Josep Ll. Alonso, d'AMISOL

Publicat el 11 de novembre de 2025 a les 10:47

El Testament del Carnestoltes del 2025 va atorgar un premi de 6.000 euros a gastar en establiments de la Unió de Botigues Amigues del Carnaval, i 1.000 euros més destinats a una entitat social escollida per la persona guanyadora.

El Joan de Can Solvi va ser el guanyador d’aquest any, i va decidir donar aquests 1.000 euros a l’Associació Amisol.

Un gest que l'entitat valora profundament i que ens ajuda a continuar treballant per a les persones amb discapacitat. 

AMISOL ha agraït aquest gest del Joan i també a l'Associació de Festes de Carnaval Carnaval Solsona per fomentar la solidaritat amb aquesta iniciativa.

