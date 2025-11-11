El Testament solidari del Carnaval de Solsona va a AMISOL

El Testament del Carnestoltes del 2025 va atorgar un premi de 6.000 euros a gastar en establiments de la Unió de Botigues Amigues del Carnaval, i 1.000 euros més destinats a una entitat social escollida per la persona guanyadora.\r\n\r\nEl Joan de Can Solvi va ser el guanyador d’aquest any, i va decidir donar aquests 1.000 euros a l’Associació Amisol.\r\n\r\nUn gest que l'entitat valora profundament i que ens ajuda a continuar treballant per a les persones amb discapacitat. \r\n\r\nAMISOL ha agraït aquest gest del Joan i també a l'Associació de Festes de Carnaval Carnaval Solsona per fomentar la solidaritat amb aquesta iniciativa.\r\n