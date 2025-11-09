09 de novembre de 2025

Un disseny del solsoní Pol Blanca serà el cartell del Carnaval de Solsona 2026

Va ser la proposta més votada pels socis amb 267 vots

Publicat el 09 de novembre de 2025 a les 08:09
Actualitzat el 09 de novembre de 2025 a les 08:20

Ja es coneix el cartell del proper Carnaval de Solsona que tindrà lloc el mes de febrer del 2026. Després de posar-se a votació les quaranta obres presentades al concurs, i amb una alta participació dels socis, 496, va sortir escollida la proposta del solsoní Pol Blanca Barrera, amb 267 vots, per davant del segon que va obtenir 204, i el vot en blanc, 99. El premi, dotat amb 300 euros, es lliurarà previsiblement en l'acte de l'Entrega dels Bojos.

El cartell escollit, representa tot de gent guarnida amb les seves bates del Carnaval, amb la particularitat que en totes les cares hi poden reconèixer solsonins i solsonines vinculats amb la festa, des de membres de la junta, musics, exCarnestoltes, i altres.

 

 Pol Blanca Barrera (Solsona, 2000), és llicenciat en Belles Arts i amb formació de màster en il·lustració i animació. El Pol no és cap novell pel que fa a la participació en concursos de cartells. Ja el 2023, i amb un company i soci, el Daniel Campabadal, van guanyar el concurs del Cartell del Carnaval, amb una idea molt similar. L'any passat va signar el cartell de la Festa Major, i seu va ser també el disseny del cartell de la 72a Fira de Sant Isidre.

