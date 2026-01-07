El Consell Comarcal escampa més de 45 tones de sal arran de la nevada

Després de fer un seguiment de les previsions meteorològiques, les quals indicaven una baixada important de les temperatures i nevades a cotes baixes, el Consell Comarcal del Solsonès, en coordinació amb els ajuntaments de la comarca, va iniciar l’escampat de sal de forma preventiva a diversos camins municipals.
Va ser a partir del mateix divendres, i durant tot el cap de setmana, que l’ens comarcal va coordinar les tasques d’escampar sal a les vies dels municipis de Castellar de la Ribera, Lladurs, la Molsosa, Odèn, Pinós, Riner i Torà.
Dilluns, neva a tota la comarca
El dia abans de Reis, la comarca es va despertar completament blanca. Ja des de primera hora del dia, els ajuntaments de la comarca, amb la inestimable col·laboració dels mateixos veïns que disposen de maquinària, van començar a netejar les vies de neu.
Quan es va veure que es podia començar a actuar, es va iniciar l’escampada de sal als eixos principals de Pinell i Castellar de la Ribera. A causa de l’abast comarcal de la nevada, es va considerar incorporar un segon vehicle, concretament un tractor amb abonadora, per escampar sal als municipis de Lladurs i Odèn, mentre el camió dúmper va continuar cobrint els eixos principals de Riner, Pinós, Torà i la Molsosa.
L’endemà, dia de Reis, el Consell Comarcal va actuar en les vies secundàries d’alguns municipis, una vegada les principals ja es podia circular sense perill. Finalment, aquest dimecres s’ha culminat l’escampat de sal al municipi de Llobera.
Des del Consell Comarcal del Solsonès es vol agrair als ajuntaments de la comarca la seva bona predisposició, paciència i col·laboració, així com a tots els ajuntaments, veïns i ADF de la comarca, que han treballat contrarellotge per netejar les vies i restablir el trànsit.
El cost de les tasques d’escampat de sal és assumit pels mateixos ajuntaments, mentre que el cost de la sal és assumit per la Diputació de Lleida.