Solsona plantarà una olivera en solidaritat amb Palestina

El proper diumenge 1 de febrer, a la Plaça U d'Octubre, la plataforma Solsonès amb Palestina convida a la ciutadania solsonina a la plantada col·lectiva d'una olivera com a acte de solidaritat amb el poble palestí. L'olivera és símbol de vida, arrelament, resistència i pau. A Palestina, milers d'oliveres han estat arrencades o destruïdes com a part de l'estratègia de despossessió i violència contra la població palestina. Plantar-ne una aquí és un gest de memòria, denúncia i compromís.\r\n\r\nL'acte, que començarà a les 11.30 h., l'acompanyarà la lectura del conte I malgrat tot, Palestina de Marcos Úbeda, Ricard Tàpera, Arnau Giménez i Helga Ambak (durant la jornada també es podrà adquirir el llibre) i finalitzarà a les 12 del migdia amb un vermut amb dolços i pastes a càrrec de l'associació de Dones i Integració Sociocultural.\r\n\r\n \r\n