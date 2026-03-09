La Fira del Trumfo i la Tòfona de Solsona supera les previsions de pluja i tanca amb bon balanç

La Fira del Trumfo i la Tòfona i la Festa del Vi va tancar aquest cap de setmana una edició satisfactòria, malgrat les previsions meteorològiques adverses, gràcies sobretot al temps estable que es va mantenir durant els matins de dissabte i diumenge. Contràriament a les previsions que anunciaven pluges durant tot el cap de setmana, el temps va concedir una treva en les primeres hores de les dues jornades, fet que va permetre una bona afluència de públic i que paradistes i artesans avaluessin positivament l’edició d’enguany, tot i no assolir les xifres de l’any passat.
Tot i que les vendes han quedat per sota de les de l’any passat, el balanç general es considera positiu. En aquesta edició s’han venut aproximadament 5.000 quilos de trumfos —gairebé 8.000 en l’edició anterior— i uns 4.000 tiquets de la Festa del Vi, davant dels prop de 6.000 registrats l’any passat. Els moments de més afluència es van concentrar especialment durant els matins, entre mig matí i el migdia, quan es va registrar la major part de la venda de tiquets.
El cap de setmana també va incloure els Jocs de Fusta Gegants dissabte i diumenge al matí pels més petits de la casa. Les previsions de pluja van obligar a reprogramar la Fira del Petit Botiguer als porxos de la plaça Major. També es van traslladar a un espai tancat de la mateixa plaça l’actuació de l’alumnat de l’Escola Municipal de Música Joan Roure i la competició d’escacs organitzada pel Club d’Escacs l’Elefant. El temps encara va permetre celebrar el tradicional concurs de pelar trumfos, però l’arribada de la pluja va obligar a suspendre el concert previst per a última hora del dia.
La música en directe va tornar a ser un dels atractius destacats de la fira. Dissabte al migdia el quintet solsoní Velcros va amenitzar l’hora del vermut. Dissabte al capvespre, va ser el torn del duet Evil Rosebud i Chanice Vreza, mentre que diumenge al matí el quartet d’Agustí Burriel va posar ritme a l’habitual ballada de swing, que va reunir més d’una cinquantena de participants. Durant la jornada també es va fer el lliurament del premi Bufet a Ramon Vilaginés Sala a l’Ajuntament de Solsona.
Aquesta edició ha estat la que ha comptat amb més estands. A més de les parades de venda de trumfos i tòfones, la fira va reunir una àmplia oferta de productes alimentaris, la presència de La Menestrala, cellers de diferents denominacions d’origen catalanes i vins del Solsonès.
Tot i no ser una de les edicions amb més afluència, la 22a Festa del Trumfo i la Tòfona i la 11a Festa del Vi ha aconseguit sobreposar-se a unes previsions meteorològiques adverses i tanca una nova edició amb bona nota.