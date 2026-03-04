Multilingüe, plurilingüe, panteiglota?

Multilingüe és el sinònim més directe i comú que emprem per a referir-nos a parlar varies llengües. Plurilingüe s'utilitza sovint en contextos educatius o institucionals per referir-se a la capacitat de parlar diverses llengües. Panteiglota és el terme més tècnic o formal (poc habitual) per a referir-se a qui parla totes les llengües o moltes d'elles. També existeixen altres termes emprats segons el nombre de llengües, tals com: Bilingüe fent referència a si en parla dues. Trilingüe, si en parla tres i quadrilingüe, si en parla quatre.
Totes aquestes paraules, sense descartar-ne cap, ens ajuden a definir el treball que l’Institut Francesc Ribalta fa a les aules i fora d'elles. Promou, incentiva i executa diversos intercanvis lingüístics d’intercentres a diferents països europeus, Berlín (Alemanya), Lunéville(França) i Gavirate (Itàlia). L’objectiu és que l’alumnat del centre pugui gaudir d’un aprenentatge, coneixement i pràctica de les llengües estrangeres (anglès i francès).
Així doncs, enguany us expliquem les diferents experiències portades a terme des del centre i pel nostre alumnat que a més a més de practicar la llengua també han treballat aspectes d’ampliació de coneixements, tals com:
L'alumnat de batxibac i de francès de l'Institut Francesc Ribalta ha participat a l'intercanvi amb el Lycée Ernest Bichat de Lunéville del 9 al 17 de desembre de 2025. Els Drets Humans va ser el tema del programa d'enguany i per aquest motiu es va visitar el Parlament Europeu a Estrasburg. Allà, la diputada Fabienne Keller ha respost els neguits dels joves de diferents instituts sobre temes d'actualitat, educació, igualtat, drets humans, orientació i mobilitat professional durant la sessió "d'Euroescola". Tanmateix, l’ alumnat va visitar el Museu d'Art Modern Pompidou a Metz on vam debatre sobre la polèmica i provocativa exposició de l'artista Maurizio Cattelan "Dimanche sans fin" (Diumenge sense fi). Durant l'estada, les alumnes de l'institut es van allotjar amb famílies franceses i van assistir a les classes del lycée (Institut de Secundària). Totes elles van arribar amb una motxilla carregada d’un munt de vivències, experiències culturals i aprenentatges lingüístics.
I un cop feta l’estada dels nostres a França, va tocar la vinguda dels 20 alumnes francesos a casa nostra, Solsona, durant la setmana del 2 al 6 de febrer. Van fer estada tot practicant el castellà, i a l'hora convivint amb la cultura i la realitat solsonina i catalana. El tema de treball fou reflexions sobre com han evolucionat els drets de les dones durant les darreres tres generacions. Aprenentatge de llengua, d’autonomía i de vida. Així com també, els dimecres a la tarda l’alumnat de batxibac gaudeix de classes addicionals orals amb una professora nadiua.
Pel que fa al treball de la llengua anglesa, aquesta setmana té lloc l’intercanvi a Gavirate ( nord d’Itàlia) amb l’alumnat de 3r d’ESO el qual treballa el tema de la sostenibilitat, tot comparant el tipus de mobilitat que tenen ambdues ciutats. Tanmateix, durant el mes de gener-febrer es va portar a terme un intercanvi a Berlín (Alemanya) amb tres alumnes de l’Institut Francesc Ribalta de 1r de Batxillerat, els quals ens fan un relat de l'experiència viscuda:
Nosaltres som el Pep Blanco, l’Asier Riera i la Laia Expósito i som estudiants de 1r de batxillerat a l’Institut Francesc Ribalta de Solsona. L’any passat vam tenir una oportunitat única i vam decidir aprofitar-la. Ens van proposar realitzar un intercanvi a Berlín amb l’objectiu de millorar el nostre nivell d’anglès i practicar la comunicació oral. L’intercanvi va consistir en dues fases: una a Solsona/Sant Llorenç de Morunys en la qual els estudiants berlinesos van ser acollits a les nostres cases. A partir d’aquí els alumnes acollits van assistir a diferents classes de l'Institut per tal de millorar el seu castellà. Al mateix temps, hi va haver un intercanvi cultural on van endinsar-se en les cultures, els hàbits i les celebracions del nostre país, on a més a més vam realitzar junts un munt d'activitats.
La segona fase ha consistit a viatjar a Berlín per tal de viure aquesta experiència durant un mes igual que l’anterior. En la nostra estada a la capital alemanya les famílies acollidores ens van rebre amb un gran somriure i amb moltes ganes de fer-nos conèixer els seus costums. A l’escola Carlo-Schmid-Oberschule hem pogut participar en diferents classes: anglès, castellà (on ajudàvem els nostres companys a entendre les lliçons), art, esport i una iniciació a l'alemany. Per últim, també teníem estones per poder dur a terme les tasques de l’Institut de Solsona.
Mentrestant, als caps de setmana aprofitàvem per visitar les atraccions turístiques més importants, com la porta de Brandenburg, els mercats de Nadal, el parlament, el mur de Berlín, el camp de concentració de Sachsenhausen, l’homenatge a les víctimes de l'holocaust… També hem fet activitats lúdiques com jugar a bitlles, veure botigues, anar al cinema i anar a un parc d'atraccions.
Per concloure aquesta experiència ens agradaria agrair a totes les persones que han fet possible la seva realització. Creiem que anar a l'estranger és la millor manera de practicar l’anglès, ja que allà és l’únic recurs que tens per poder comunicar-te. També volem destacar que aquest intercanvi ens ha ajudat a realitzar un significatiu aprenentatge personal i animem a tothom a viure aquesta meravellosa experiència.
És així doncs, com el professorat del Departament de Llengües estrangeres de l'Institut Francesc Ribalta, esmerça esforços lectius i no lectius, per tal que l’alumnat pugui rebre l’atenció necessària pel coneixement i la pràctica de les llengües estrangeres i d’aquesta manera contribuir a formar una societat oberta, diversa, integradora i lliure.