L’Ajuntament de Solsona anima la ciutadania a presentar propostes valorades en 100.000 euros fins al dia 18

L’Ajuntament de Solsona anima la ciutadania a aportar idees als pressupostos participatius 2026-2027. Fins al 18 de març, qualsevol persona vinculada a la ciutat pot proposar actuacions que ajudin a millorar-ne els espais, infraestructures i serveis amb un pressupost màxim de 100.000 euros.
Les propostes han de ser projectes d’inversió duradors, com la construcció d’equipaments de dimensions reduïdes, reformes i rehabilitacions, millores d’espais públics o infraestructures, i instal·lació de mobiliari urbà. A més, les actuacions proposades han de complir una sèrie de requisits, com per exemple, ser d’interès públic i de competència municipal, no requerir contractació de personal ni generar costos de manteniment extraordinaris, ser diferents de les propostes guanyadores anteriors, i no consistir en subvencions o ajuts a entitats o col·lectius. Cap projecte pot superar els 100.000 euros.
Fase oberta a tothom
En aquesta primera fase hi pot participar tothom que tingui algun vincle amb la ciutat, tant si s’hi està empadronat com si no, i sense limitacions d’edat –serà en la votació final, passat l’estiu, que el procés es restringirà als veïns i veïnes a partir de 16 anys registrats en el padró municipal.
Les aportacions es poden fer telemàticament a través del portal de participació ciutadana https://participa.ajsolsona.cat/pressupostos-participatius o, presencialment, dipositant les butlletes que s’han fet arribar als domicilis a les urnes instal·lades per a l’ocasió. N’hi ha a l’Oficina d’Atenció Ciutadana, a la biblioteca Carles Morató, als pavellons poliesportius i al casal cívic i comunitari Xavier Jounou.
Dimarts passat, la sisena edició dels pressupostos participatius de Solsona es va estrenar amb un primer taller presencial a l’auditori de la sala polivalent, on els participants van conèixer el funcionament del procés i van començar a treballar propostes de manera col·lectiva.
La regidora de Participació, Pilar Viladrich, va explicar que “s’aposta per la mateixa metodologia de l’any passat, combinant la participació telemàtica i la presencial. Així, tothom pot participar-hi amb dues dinàmiques diferents i aportar la seva visió sobre la ciutat”. Si bé tothom pot fer les propostes individualment o en grup, es mantenen els tallers presencials “per fomentar la intel·ligència col·lectiva, per tal que les propostes també es construeixin de manera consensuada, amb escolta activa i aportacions de persones amb experiències, idees i entorns socials diversos”, va subratllar.
La recollida de les primeres aportacions ciutadanes d’enguany es tancarà el 18 de març. Entre els mesos d’abril i maig es durà a terme la validació tècnica de les propostes rebudes a fi de convocar, posteriorment, un nou taller participatiu obert a tothom per escollir les aportacions finalistes. Es preveu organitzar la votació final del procés entre els mesos de setembre i octubre.
undefined