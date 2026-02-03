Els Pressupostos participatius de Torelló recullen més de 50 propostes

Els pressupostos participatius 2026 de Torelló han recollit un total de 54 aportacions un cop finalitzat el termini de presentació de propostes. D'aquestes, 30 s'han recollit a través de la plataforma Participa 311 i les 24 restants s'han recollit presencialment a través de les bústies dipositades, durant tres setmanes, als edificis municipals de la Casa Espona, La Carrera, pavelló d'esports, Torelló Jove, Casal Cívic i Comunitari i Biblioteca del barri de Montserrat.
L'objectiu dels pressupostos participatius és que la ciutadania pugui decidir a què vol destinar 30.000 euros del pressupost municipal.
Entre les propostes hi ha la creació d'un canal digital municipal de seguretat veïnal, la construcció de lavabos públics, posar desfibril·ladors, la instal·lació de papereres al barri de la Cabanya o la plantació d'arbres a l'aparcament del mercat municipal, entre altres.
Aquest dimarts 3 de febrer es farà una trobada oberta a tota la ciutadania per posar en comú i explicar totes les propostes presentades. "En les últimes tres edicions ha augmentat de manera progressiva la presentació de propostes, de 17 el 2023 fins a les 54 del 2026", destaca el regidor de Participació Ciutadana, Marc Tienda.
També es farà una valoració prèvia per perfilar quines propostes s'adeqüen a les condicions generals, com que no tinguin un cost superior als 30.000 euros; que tècnicament siguin viables; que no estiguin incloses en el pressupost municipal ordinari; que no siguin projectes de manteniment sinó projectes a desenvolupar; que siguin quantificables econòmicament; que no condicionin els pressupostos d'anys posteriors; i que siguin projectes d'interès general, que no puguin beneficiar, de forma exclusiva, una entitat o un col·lectiu.
La fase de votació de les propostes finalistes començarà el 23 de març i romandrà oberta fins al 12 d'abril.
Totes les persones empadronades a Torelló i majors de 16 anys tindran dret a escollir la proposta a la qual destinar 30.000 euros del pressupost municipal, mentre que els resultats es faran públics la setmana posterior a la votació a través de la web i les xarxes socials municipals.
El procés es tancarà per la tardor amb una acció pública d'avaluació ciutadana i retorn, per tal de recollir propostes de millora i incorporar-les en futures edicions del procés.