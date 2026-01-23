Torelló inicia les obres per asfaltar nou carrers

Aquest divendres 23 de gener comencen les obres d'asfaltatge i pintura a una desena de carrers de Torelló, uns treballs que tenen un cost de 498.203 euros i que s'allargaran dues setmanes sempre que no faci mal temps.\r\n\r\nPer aquest ordre, el primer carrer a fer-hi actuacions serà el carrer Ripollès, seguit pel carrer Santa Llúcia, el carrer Bonavista i el carrer Girona.\r\n\r\nA partir del 2 de febrer serà el torn del carrer Catalunya, el carrer Camprodon –entre la rotonda del passeig de la Vall del Ges i el pont de Malianta-, el carrer Puig de Terrades –des del carrer Puig de les Vinyes i fins al carrer de la Diputació-, un tram del carrer Manlleu i el carrer Conflent.\r\n\r\nLes obres estaran degudament senyalitzades i, mentre s'executin, només podran accedir als carrers afectats els veïns i serveis, encara que mentre s'estigui asfaltant no es podrà accedir en vehicle als pàrquings dels edificis.\r\n