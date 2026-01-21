El Grup de Defensa del Ter denuncia un abocament a la riera del Poquí de Manlleu

Nova denúncia del Grup de Defensa del Ter per a l'abocament d'aigües contaminades a la riera del Poquí, a Manlleu.
En concret, els ecologistes alerten que aquest dimarts, 20 de gener, s'ha abocat a a la riera "aigua pudent, segurament de lixiviats" procedent de la planta de compostatge de Fervosa. Des del GDT, diuen que, aquest fet, pot "afectar les aigües subterrànies i a la riera del Poquí, a tocar del riu Ter".
En un comunicat, els ecologistes insisteixen que aquesta empresa "fa anys que afecta amb pudors els habitants de Manlleu" i recorden que la companyia ha estat denunciada en diverses ocasions "per abocament de lixiviats, una causa d'afectació al medi ambient".
El Grup de Defensa del Ter ha denunciat els fets als Agents Rurals, que van inspeccionar la zona juntament amb L'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), que va prendre mostres per analitzar l'aigua.
"Esperem que aquest tema es resolgui, que s'aturin aquestes filtracions que afecten directament el territori cada cop que plou i que aquesta planta compleixi d'una vegada les lleis que protegeixen el medi ambient o sigui tancada definitivament", diuen en el comunicat els ecologistes.