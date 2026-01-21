Estacions fantasma a l'R3 arran de la suspensió del servei a tota la xarxa ferroviària

Un dia feiner, a les nou del matí, les estacions de tren de línia R3 són un bullici de persones. Avui, però, hi predomina la calma després de la tempesta.
Aquest dimecres, la circulació està suspesa a tota la xarxa ferroviària de Rodalies a causa de l'accident mortal a l'R4, d'ahir al vespre.
Si bé a primeríssima hora d'aquest dimecres s'han viscut moments de caos, ja que moltes persones no sabien que el servei estava interromput, a hores d'ara, a l'R3 només trobem estacions fantasma i algun despistat que, amb tota la tranquil·litat, busca alternatives de transport.
És el cas de Torelló o de Ripoll, on s'ha instal·lat el silenci, únicament trencat pels missatges que es repeteixin una vegada darrere l'altra per megafonia informant de la suspensió de la circulació de combois.
Nou dia de caos a la mobilitat catalana
Avui és un nou dia de caos a la mobilitat catalana, derivat de la suspensió de la circulació de trens a tota la xarxa ferroviària de Rodalies. Són moltes les persones que habitualment utilitzen aquest mitjà de transport però que, avui, han decidit agafar el vehicle privat per arribar a la feina a temps, una acció que ha col·lapsat algunes de les principals artèries viàries del país.
La sorpresa i la preocupació han estat majúscules a primera hora del matí arreu de les estacions de Rodalies del territori. A Barcelona, per exemple, les portes d'accés a l'estació de plaça Catalunya estaven tancades i custodiades per homes de seguretat privada i la mateixa Guàrdia Urbana.
A mesura que el dia s'ha anat despertant i la informació ja havia arribat a la majoria dels usuaris del tren, les estacions s'han anat quedant buides i només trencava la calma els missatges emesos des de la megafonia informant que, el servei, no es reprendria fins que no s'hagués revistat la totalitat de la infraestructura.
Un altre punt on el degoteig de passatgers ha estat constant al llarg del matí d'aquest dimecres és a Tarragona, on el personal de Rodalies donava justificants als passatgers que necessiten demostrar a la feina el motiu del retard.
Minuts abans de les 12 del migdia, Adif informa que es manté suspesa la circulació ferroviària en l'àmbit de Rodalies davant els efectes que el temporal està provocant a la infraestructura.
Accident mortal a l'R4
Un tren de l'R4 de Rodalies ha impactat contra un mur de contenció que ha caigut sobre la via al pas per Gelida (Alt Penedès) i ha descarrilat, la nit d'aquest dimarts, en un accident mortal en què ha perdut la vida un becari que acompanyava el maquinista a la cabina. A banda, el sinistre ha deixat 40 ferits, cinc en estat greu, i ha obligat a suspendre tot el servei de Rodalies fins a nou avís.
Tot plegat poques hores després del tràgic accident dels trens d'alta velocitat a Adamuz (Andalusia). En aquest sentit, el Sindicat Espanyol de Maquinistes (Semaf) ha convocat una vaga general a tot l'Estat per exigir "seguretat" i "fiabilitat" en el seu lloc de feina. Consideren "inadmissible" el "deteriorament constant" del ferrocarril i avisen que no tornaran a treballar fins que no els garanteixin la integritat dels professionals i els usuaris.