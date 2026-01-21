Els Comuns creuen que l'accident de Gelida evidencia que "l'única prioritat en infraestructures ha de ser el tren". David Cid, portaveu parlamentari de la formació, ha recordat que "plou sobre mullat" a la xarxa ferroviària catalana i que no es tracta només de dur a terme les inversions previstes, sinó també del manteniment: "No té sentit que recuperem el ritme d'inversió si Adif no és capaç de garantir el manteniment de la xarxa", ha dit Cid. Els Comuns també han carregat contra el Govern per la gestió de l'aturada de Rodalies: entenen que la prioritat sigui la seguretat, però consideren que la informació no s'ha transmès de manera adequada a la ciutadania. "Calen protocols clars que s'activin de manera immediata i que es doni tota la informació", ha reclamat Cid, que també ha instat el Govern a fer que cap treballador pagui les conseqüències de l'aturada.