Tots els trens de Renfe continuaran sense servei fins que no es garanteixi que la xarxa és segura

La mobilitat és caòtica aquest dimecres i el Sindicat Espanyol de Maquinistes anuncia una vaga general a tot l'Estat per exigir seguretat

  • Una pantalla de l'estació de Plaça Catalunya avisant de la interrupció de la circulació. -

ARA A PORTADA

Publicat el 21 de gener de 2026 a les 09:35
Actualitzat el 21 de gener de 2026 a les 12:32

L'accident ferroviari a l'R4 a Gelida aquest dimarts a la nit que ha deixat un estudiant en pràctiques de maquinista mort i cinc ferits greus -evolucionen favorablement i no es tem per la seva vida- ha provocat un matí de dimecres caòtic pel que fa a la mobilitat. I és que el Govern ha decidit suspendre tot el servei de Rodalies, regionals i mitja distància fins que no es pugui garantir que l'estat de tota la infraestructura és segur després de la llevantada que ha afectat el país els últims dies. Si bé, el Sindicat Espanyol de Maquinistes (Semaf) ha convocat una vaga general a tot l'Estat i ha avisat que el servei no es reobrirà si no hi ha garanties de seguretat.

12:32H

L'opinió d'Oriol March, «Rodalies: dignitat, seguretat, responsabilitat»

«D'accidents n'hi pot haver, perquè el risc zero no existeix; resulta intolerable, això sí, que el mal funcionament dels trens aprofundeixi en la desconfiança cap a un servei públic indispensable», La Veu de Nació d'Oriol March.



12:29H

Els Comuns demanen que «l'única prioritat en infraestructures sigui el tren» després de l'accident a Gelida

Els Comuns creuen que l'accident de Gelida evidencia que "l'única prioritat en infraestructures ha de ser el tren". David Cid, portaveu parlamentari de la formació, ha recordat que "plou sobre mullat" a la xarxa ferroviària catalana i que no es tracta només de dur a terme les inversions previstes, sinó també del manteniment: "No té sentit que recuperem el ritme d'inversió si Adif no és capaç de garantir el manteniment de la xarxa", ha dit Cid. Els Comuns també han carregat contra el Govern per la gestió de l'aturada de Rodalies: entenen que la prioritat sigui la seguretat, però consideren que la informació no s'ha transmès de manera adequada a la ciutadania. "Calen protocols clars que s'activin de manera immediata i que es doni tota la informació", ha reclamat Cid, que també ha instat el Govern a fer que cap treballador pagui les conseqüències de l'aturada.



12:16H

Es reforça el servei de bus entre l'Ebre i Barcelona

Les estacions de tren de les Terres de l'Ebre es troben desertes arran de la suspensió de tot el servei de Rodalies a Catalunya. El personal d'Hife explica que s'ha reforçat el servei d'autobusos des de primera hora per oferir alternatives als ebrencs. Informa Joan Navarro, des de les Terres de l'Ebre.



12:12H

Minut de silenci de TMB a les 12:30h

Els serveis de Metro i de Bus de Barcelona faran una aturada d’un minut a les 12:30 h com a mostra de condol per la víctima mortal de l’accident ferroviari de Gelida i per expressar la solidaritat amb les persones ferides en aquest sinistre.



12:07H

Paneque: «Quan hi ha una aturada general de Rodalies no es pot implementar un pla de transport alternatiu per a tot el sistema»

La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que quan hi ha una aturada general de Rodalies “no es pot implementar un pla de transport alternatiu” per a tot el sistema. El que ha fet el Departament de Territori és “reforçar els transports públics alternatius” en l'àmbit d'interurbans, en aquelles línies amb més usuaris o corredors principals. En aquest sentit, Paneque ha donat l'ordre de posar-hi tots els actius disponibles, cosa que ha suposat un increment del 10%.



11:59H

Els Mossos inicien la investigació a la «zona 0» del descarrilament de l'R4 per saber-ne les causes

L'Àrea Central Aeroportuària i de Transport Públic dels Mossos d'Esquadra ha començat la investigació a la "zona 0" del descarrilament del tren a Gelida. Segons ha informat el cos policial en un missatge a X, es tracta de la unitat encarregada de les funcions de seguretat ciutadana i investigació en infraestructures i línies ferroviàries.



11:50H

El servei de Rodalies continuarà suspès fins que no es pugui garantir que la xarxa és segura

La consellera de Territori, Sílvia Paneque ha justificat la suspensió de tot el servei de Rodalies i Regionals seguint el criteri de seguretat, tant dels usuaris com dels treballadors de Renfe. Un cop ordenada la suspensió, es va procedir a una investigació exhaustiva de tota la xarxa, que continua a hores d'ara. “Es manté la suspensió de tot el servei de Rodalies”, ha remarcat Paneque. També es mantindran els reforços d'informació a les estacions i del transport públic interurbà en tota la xarxa (un 10% més en els corredors principals). Paneque ha remarcat que es mantindrà la col·laboració amb Renfe i Adif, i el Govern ha demanat que “no s'escatimin esforços” i es posin tots els recursos necessaris per garantir la seguretat del servei i que es pugui reprendre aviat.



11:42H

Els ferits en l'accident de tren de Gelida evolucionen favorablement i no es tem per la seva vida

La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha detallat que no perilla la vida dels ferits en l'accident de tren a Gelida, que ha deixat la mort d'un maquinista en pràctiques. El pla Ferrocat ha deixat d'estar en emergència i ha passat a alerta, per les afectacions a la mobilitat que requereixen una intervenció dels operatius per treure el tren que es troba a la via. Això tindrà afectacions a l'AP-7, sobretot a la nit, perquè implicarà diversos talls de carril. Durant les pròximes hores, el Govern fa una crida a prioritzar el teletreball. Parlon ha agraït a la ciutadania la “comprensió” davant d'una situació “greu i complexa”.



11:40H

La CUP demana responsabilitats pel caos a Rodalies: «La desinversió té conseqüències»

La CUP també se suma a les crítiques al Govern després de l'accident de tren a Gelida. Els anticapitalistes han criticat la "nul·la crítica" de l'executiu amb Adif, qui consideren que ha d'assumir responsabilitats pels incidents continus a la xarxa ferroviària catalana. "La desinversió és una realitat i té conseqüències", ha denunciat Dani Cornellà, diputat de la formació. Davant això, la CUP demana la compareixença de la consellera Sílvia Paneque, cosa que farà voluntàriament, però també de dos càrrecs d'Adif: el responsable de la companyia a Catalunya i el president estatal. Els anticapitalistes també han lamentat que no s'hagin impulsat protocols de seguretat a Rodalies i han denunciat que els actuals "no arriben ni a la sola de la sabata" dels que té Ferrocarrils: "La gestió del risc no té color entre uns i els altres", ha considerat Cornellà.



11:38H

Més autobusos cap a Barcelona i Figueres des de Girona

L'empresa Sagalés ha reforçat els serveis d'autobús des de Girona fins a Barcelona i Figueres arran de la suspensió de Rodalies. Mentrestant, Renfe continua derivant els passatgers que s'acosten a les taquilles cap als serveis d'alta velocitat.



11:37H

El contrast després de l'accident: silenci a Rodalies i bullici a FGC, en imatges

La matinal d'aquest dimecres ha estat especialment atípica a la xarxa ferroviària de Sabadell. Només calia treure el cap a l'estació de la plaça d'Espanya, on conviuen els usuaris de Rodalies i FGC, per adonar-se d'un escenari insòlit. La jornada deixa imatges que traslladen el silenci al servei de Renfe a Catalunya, amb torns que no s'obrien. A pocs metres, els viatgers es desplaçaven fins als 'ferros', buscant una alternativa de transport públic. Els combois de la companyia catalana anaven més plens del que és habitual, amb cares noves que adaptaven els seus trajectes a les circumstàncies. 



11:39H

Rodalies manté suspesa l'activitat ferroviària a tot Catalunya

Rodalies ha informat a les 11:17 a través d'una publicació a X que Adif manté suspesa la circulació ferroviària de Catalunya a causa dels efectes causats pel temporal i fins que finalitzi el reconeixement de la infraestructura. El servei de Ferrocarrils funciona amb normalitat

 

 



11:16H

Junqueras situa el traspàs de Rodalies com una «necessitat de país» després de l'accident a Gelida

Oriol Junqueras creu que, després del tràgic accident de tren a Gelida, s'evidencia que el traspàs de Rodalies és "una necessitat de país". El president d'ERC ha defensat aquest acord amb els socialistes com "l'única solució sobre la taula" i que permetrà millorar unes infraestructures i un servei clau per la vida dels catalans I catalanes. Junqueras recorda que els accidents provocats per causes naturals són incontrolables, però que no ho són "la no inversió i la deixadesa de l'Estat" en el servei de Rodalies. "És el que fa que avui tot el servei s'aturi per por, desconfiança i incapacitat de la mateixa companyia per garantir la seguretat a treballadors i usuaris", ha considerat el líder republicà.



11:17H

Adif torna a limitar la velocitat dels AVE en un tram de la línia Barcelona-Madrid

Adif ha tornat a limitar la velocitat dels AVE en un tram de la línia Barcelona-Madrid després que un maquinista de Renfe hagi denunciat un "suposat mal estat de diversos punts de la via". La decisió arriba unes hores després que l'empresa responsable de la infraestructura aixequés la limitació de velocitat imposada tot just dimarts en la mateixa línia d'alta velocitat. Ara, el tram afectat és entre Madrid i Saragossa, i els trens només podran a anar a 160 quilòmetres per hora entre els punts quilomètrics 100 i 178. Tot plegat, mentre encara s'investiga què ha provocat l'accident de dos trens d'alta velocitat a Andalusia, que van provocar 42 morts.



11:05H

Junts demana responsabilitats al Govern per un país «absolutament col·lapsat i desinformat»

“Ja n'hi ha prou”. Així s'ha expressat Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts, arran del tràgic accident de tren a Gelida. La formació demana responsabilitats al Govern per un país absolutament col·lapsat i desinformat” arran de la suspensió de Rodalies i recorda que la consellera de Territori, Sílvia Paneque, ja va ser reprovada i se li va demanar la dimissió al Parlament. Segons Vergés, l'executiu hauria de complir amb el mandat parlamentari i fer plegar Paneque. En roda de premsa des del Parlament, els juntaires també han insistit en un traspàs real de Rodalies i no “una estafa” com la que consideren que ha pactat ERC amb els socialistes. Vergés també ha situat el concert econòmic com la manera d'acabar amb el greuge d'inversions de l'Estat que afecta especialment la xarxa ferroviària catalana.



10:59H

Les imatges aèries de l'accident a Gelida

Mentre l'activitat a Rodalies es reprèn parcialment a Catalunya, els Bombers han compartit imatges aèries de l'accident ferroviari a Gelida d'aquest dimarts a la nit.

 



10:35H

Paneque i Parlon compareixeran al Parlament per donar explicacions de l'accident de tren a Gelida

Les conselleres de Territori i Interior, Sílvia Paneque i Núria Parlon -respectivament- demanaran comparèixer a les comissions del Parlament a petició pròpia pels efectes del temporal, l'accident ferroviari i la situació a Rodalies. Paneque, també portaveu del Govern, compareixerà a la comissió de Territori, i Parlon ho farà a la d'Interior. El Govern i el Parlament han convocat aquest dimecres un minut de silenci a les 12.30 hores del migdia en senyal de dol per les víctimes dels accidents ocorreguts ahir a causa del temporal, tant la provocada per l’incident de Rodalies com la que va morir arrossegada pels aiguats. L’executiu ha convocat aquesta mostra de solidaritat a la plaça Sant Jaume, i la cambra ho farà a la porta del Parlament.



10:31H

L'AMB reforça el servei de bus metropolità

Davant la suspensió del servei de Rodalies a tot el país, l'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha reforçat el servei d'autobusos on no hi ha alternativa ferroviària o metro. Concretament, s'han incorporat 19 autobusos al servei del Baix Llobregat sud per reforçar la cobertura als municipis de Castelldefels, Gavà i Viladecans. També s’han afegit vuit vehicles a la línia X95, cinc a la línia X86 i sis a la línia L80.



10:31H

Molts treballadors tarragonins no sabien que la circulació de Rodalies estava suspesa

Degoteig de persones a l'estació de Tarragona que no sabien que la circulació de trens havia quedat suspesa. Informadors a la porta expliquen als viatgers que no hi ha trens. Alguns marxen resignats, mentre que altres busquen alternatives perquè han d'arribar tant sí com no a Barcelona. És el cas de l'Angelina, que ha d'anar a la universitat. Una amiga seva li ha explicat que a Cambrils no hi havia trens i ha passat per l'estació per preguntar. Com que no té cotxe, la seva intenció és "anar a l'estació de busos" per poder arribar a Barcelona.



10:29H

Estacions fantasma a l'R3 per la suspensió de Rodalies

Després del caos de primera hora d'aquest dimecres a causa de la suspensió del servei de trens a tota la xarxa de Rodalies, a les 10:15 hores, les estacions de Rodalies a l'altura d'Osona o el Ripollès estan desertes. És el cas, per exemple, de Torelló i Ripoll.

 



10:26H

La UB suspèn tots els exàmens previstos per la interrupció de la circulació de Rodalies

La UPF, UVIC, URV lamenten l'accident de Gelida, però mantindran els horaris habituals i demanen que el professorat sigui flexible amb l'alumnat absent.



10:25H

Justificants i missatges per megafonia: la situació a algunes estacions de Rodalies

A estacions com la de Tarragona, el personal de Rodalies dona justificants als passatgers que necessiten demostrar a la feina el motiu del retard. A més, per megafonia es repeteixen missatges en català, castellà i anglès explicant el motiu de la suspensió: "a causa dels efectes provocats pel temporal a la infraestructura".



10:09H

Retencions en una quinzena de carreteres

ACCESSOS SUD:
C-31 Prat Ll. direcció BCN
C-32 Sant Boi,Cornellà Llobregat i Esplugues direcció BCN
ZONA LLOBREGAT:
A-2 Sant Feliu Ll. direcció Lleida
B-23 Molins,Sant Feliu Ll. i Sant Joan D. direcció BCN
B-23 Papiol direcció sud
ACCESSOS VALLÈS:
C-16 Sant Cugat direcció Rondes
C-31 Badalona direcció Glòries
C-58 Montcada direcció Trinitat
ZONA AP-7:
Papiol direcció TGN (accident)
Barberà V.  direcció TGN
Gelida direcció TGN
Ampolla direcció BCN (accident)
ZONA NORD:
C-31 Badalona direcció Glòries
C-32 Cabrils direcció BCN

Per altra banda, les barreres del peatge de la C-32 sud continuen obertes per a tots els vehicles.



09:50H

Els maquinistes avisen que no reobriran el servei de Rodalies sense garanties de seguretat

El Semaf ha avisat també que, pel que fa al cas concret de la suspensió del servei de Rodalies, asseguren que la reobertura "no es durà a terme sense les garanties de seguretat suficients per a la circulació".



09:49H

El sindicat Semaf convoca una vaga general de maquinistes a tot l'Estat

El Sindicat Espanyol de Maquinistes (Semaf) ha convocat una vaga general a tot l'Estat per exigir "seguretat" i "fiabilitat" en el seu lloc de feina, després dels accidents ferroviaris a Adamuz (Andalusia) i a Gelida que han deixat un maquinista i un estudiant en pràctiques morts, així com 41 persones més. En un comunicat fet públic aquest dimecres, els conductors consideren "inadmissible" el "deteriorament constant" del ferrocarril i avisen que no tornaran a treballar fins que no els garanteixin la integritat dels professionals i els usuaris.



09:46H

La víctima mortal de l'accident a Gelida és un estudiant en pràctiques de maquinista

El difunt és un home de 28 anys de Sevilla que completava la seva formació com a maquinista a Barcelona, tal com ha avançat l'ABC. Una vegada completada la identificació del cadàver, els Mossos s'han pogut posar en contacte amb la família.



09:42H

Bon dia! Et donem la benvinguda al seguiment minut a minut de la mobilitat i l'accident de Rodalies

A Nació, fem un seguiment de les incidències de mobilitat a tot Catalunya amb els diferents periodistes de les edicions locals i actualitzarem totes les novetats sobre l'accident de Rodalies a Gelida. Gràcies per confiar en nosaltres.



