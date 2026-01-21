Quatre morts en accidents de tren a Catalunya des del 2018

La desgràcia s'acarnissa sobre la xarxa ferroviària de la península Ibèrica. 48 hores després del terrible sinistre de Còrdova, un tren de Rodalies va patir anit un greu accident a Gelida (l'Alt Penedès). El balanç oficial és d'un mort i 37 ferits, fet que eleva fins a quatre les víctimes mortals -tres eren maquinistes- en accidents ferroviaris a Catalunya des del 2018. Els sinistres s'han concentrat a la línia R4 de Rodalies, però també se'n va produir un a la línia de FGC al Baix Llobregat.
Tres accidents a la línia R4
A Catalunya l'any passat van morir quasi 150 persones a les carreteres. En aquest sentit, el tren continua sent un mitjà infinitament més segur que el cotxe. Tanmateix, els sinistres de Còrdova i Gelida -sumat a altres incidents aquest dimarts a causa de la llevantada-, han obligat a limitar la velocitat en la línia Barcelona-Madrid o suspendre temporalment la circulació a la xarxa de Rodalies de Catalunya.
Al nostre país en l'última dècada s'han produït quatre accidents mortals, tres dels quals a la línia R4 de Rodalies. En dos casos -el novembre del 2018 a Vacarisses (Vallès Occidental) i aquest dimarts a Gelida- han estat per l'impacte del comboi després que les pluges provoquessin despreniments. També hi ha hagut dos xocs entre trens: el febrer de 2019 a Castellgalí (Bages) -a causa d'un problema de senyalització a l'R4- i pel descarrilament d'un vagó del tren de potassa amb un tren de FGC a Sant Boi (Baix Llobregat).
- Vacarisses (R4 de Rodalies) - 20 de novembre de 2018. Accident provocat per una esllavissada de terra i roques sobre la via a causa de les fortes pluges dels dies anteriors. Va morir un passatger i es van produir 49 ferits. El tren va descarrilar totalment en un tram on ja s'havien detectat problemes de drenatge.
- Castellgalí (R4 i R12 de Rodalies) - 8 de febrer de 2019. Un xoc frontal entre dos combois provocat per un error en el sistema de senyalització i la gestió de la circulació a contravia. Va morir la maquinista d'un dels trens i es van registrar més de 100 ferits. Es va produir entre les estacions de Sant Vicenç de Castellet i Manresa. Va ser un dels accidents més greus per la fallada en cascada dels protocols de seguretat que havien d'evitar que dos trens circulessin per la mateixa via.
- Sant Boi de Llobregat (FGC Llobregat-Anoia) - 16 de maig de 2022. Va descarrilar per excés de velocitat un vagó d'un tren de mercaderies que transportava potassa de les mines del Bages i va impactar contra la cabina d'un tren de passatgers que sortia de l'estació. Va morir el maquinista del tren de passatgers i es van produir 86 ferits. Es tracta del primer i únic accident mortal de la xarxa de FGC.
- Gelida (R4 de Rodalies) - 18 de gener de 2026. Va xocar el comboi contra un mur de contenció que havia caigut sobre la via, possiblement per la llevantada. Va morir un maquinista en pràctica i s'han produït 37 ferits.
Altres accidents greus a la xarxa ferroviària
El pitjor accident de la història ferroviària contemporània es va produir el 2010 a Castelldefels Platja, malgrat que no va ser per cap xoc. Un tren Alaris va atropellar mortalment 12 persones que travessaven la via per anar a la platja la nit de Sant Joan. L'any 1988, per la seva banda, un tren va envestir un microbús escolar en un pas a nivell de Juneda (les Garrigues) provocant 15 morts, dels quals deu eren nens entre 3 i 5 anys.
Més enllà dels sinistres mortals, la xarxa ferroviària catalana també ha patit des del 2020 tres accidents greus tant a les línies operades per Renfe com per FGC.
- Estació de França (R2 Sud) - 28 de juliol de 2017. Un tren provinent de Sant Vicenç de Calders no va frenar a temps per un error humà i va xocar contra el topall de ferro del final de la via 11. Es van produir 56 ferits, tres dels quals greus.
- Vila-seca (R16) - 12 de juny de 2022. Una locomotora de mercaderies va encalçar un tren Regional que estava aturat i va provocar que part del comboi descarrilés. Es van registrar 29 ferits, sis dels quals greus.
- Terrassa (FGC Línia Vallès S1) - 3 de desembre de 2021. Un mur de contenció va cedir i es va desplomar sobre les dues vies abans del túnel per accedir a Terrassa. Sortosament, no es va produir cap ferit perquè un tren acabava de passar i el següent es va trobar la via bloquejada, però va poder frenar a temps. L'esllavissada, provocada per la pressió de l'aigua freàtica, va tallar completament el servei entre Sant Cugat i Terrassa durant dies.
En la centenària història del tren a Catalunya tres accidents encapçalen la llista de pitjors sinistres: les Franqueses del Vallès (1979), Sant Andreu de la Barca (1977) i Riudecanyes (1902). En els tres casos la xifra oficial de morts és de 22.