Augmenten a 42 les morts de l'accident de trens a Andalusia

Els morts pel descarrilament de dos trens d'alta velocitat aquest diumenge a la tarda a Adamuz (Còrdova) han augmentat a 42 persones aquest dimarts després que els serveis de rescat hagin trobat un nou cos en una missió de recuperació de cossos. Es preveia que el nombre de cadàvers que s'havien localitzat i es preveien recuperar era tres, però durant la missió ha aparegut un altre. El nombre d'hospitalitzats ha baixat a 39 persones, de les quals 13 estan a l'UCI. Tots ells són adults. Hi ha 26 ferits a planta. Entre les 122 persones ateses per l'accident, ja s'han donat 83 altes.
L'Iryo, un dels trens que ha descarrilat, transportava 300 passatgers en total i als dos vagons afectats de l'Alvia, hi viatjaven 53 persones de les 200 que hi havia al tren en total: 27 al primer i 16 al segon. Els serveis d'emergència i els ferroviaris continuen buscant cossos entre la ferralla. La maquinària pesant ha fet tasques de compactació del terreny i s'hi han incorporat dues grues més.
Continua la investigació: les principals hipòtesis
La investigació sobre els motius de l'accident encara segueix activa i en "fase inicial", segons ha assegurat el ministre de l’Interior, Fernando Grande-Marlaska, qui ha defensat que es treballarà “amb rigor” i sense “precipitació”. “Mai s’ha contemplat la possibilitat del sabotatge, sinó qüestions tècniques i relatives al transport ferroviari. Tampoc m’agradaria cridar l’atenció sobre el que no hi ha hagut cap element a contemplar d’inici”, ha agregat en ser preguntat sobre aquesta possibilitat. Si bé, ha descartat que es tracti d'un sabotatge i també que s'hagi produït un error humà per part del maquinista.
La investigació tècnica ha trobat indicis d'una "ruptura o alteració del carril" pel qual discorria un dels combois. Transports, però, ha matisat que la relació causal "no està establerta i requerirà temps", alhora que ha subratllat que encara cal determinar si la ruptura és causa o conseqüència del descarrilament i si existien defectes de soldadura, per exemple. Per això, la CIAF ha determinat que cal analitzar al laboratori els carrils afectats. Segons expliquen a El Pais fonts pròximes al ministeri de Transports, la via va ser revisada fa dos mesos per experts i va passar les proves de control que comproven el comportament de les vies quan passa un tren.
El rodatge del tren Iryo: a inspecció
A banda del carril trencat, la CIAF també ha ordenat enviar al taller el rodatge del tren Iryo que va descarrilar. Caldrà inspeccionar si hi havia alguna deficiència prèvia, tot i que el comboi era nou, fabricat el 2021, i havia passat l'última revisió el 15 de gener, quatre dies abans del sinistre. A més, fonts de Transports han matisat que van descarrilar tres vagons i no dos, com va informar en un primer moment.