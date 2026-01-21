«No hi ha alternativa a Rodalies. No puc anar a treballar»

La paralització total del servei de Rodalies ha deixat aquest dimecres els viatgers de les comarques de Lleida sense transport i, sobretot, sense informació clara. Des de Mollerussa fins a Lleida-Pirineus, molts han hagut de improvisar solucions per carretera en un dia laboral clau. L'Uliczki, usuari habitual, acumula el segon dia sense poder arribar a la feina a Barcelona i denuncia la inexistència de transport substitutiu: “No hi ha alternativa al Rodalies i això significa que no vaig a treballar”. Juan, en direcció a Igualada, ha combinat un AVE fins a Barcelona amb una “solució” improvisada per completar el trajecte.
A Lleida-Pirineus, l’activitat ha caigut dràsticament respecte a un dia normal. Dues treballadores han atès els pocs usuaris que s’hi han acostat, mentre la majoria de la línia RL3 i RL4 —que connecta amb Cervera— ja havia optat per vies alternatives.
A Mollerussa, l’estació ha estat l’epicentre de la confusió: la Cristina esperava el tren de les vuit per anar a treballar a Lleida, però passades les deu encara no tenia notícies oficials. Només agents de la Polícia Local han col·locat cartells informatius a l’andana. La Manoli, que havia deixat el cotxe a casa per una visita mèdica, ha lamentat el risc de perdre una cita esperada durant setmanes, amb autobusos plens com a única alternativa.
A Balaguer, l’estació ha registrat una activitat molt inferior a la d’un dia laboral habitual. El Nahuel, un usuari afectat, explica que no ha pogut agafar el tren cap a Lleida i ara busca alternatives per carretera per arribar-hi.