Lleida manté oberta l'exportació del porcí a la Xina mentre el veto s'estén a Tarragona

La demarcació de Lleida continua al marge del bloqueig comercial decretat per la Xina sobre la carn de porc catalana arran de la pesta porcina. Les seves granges i escorxadors no es veuen afectats per la suspensió d’exportacions i mantenen l’accés a un dels principals mercats internacionals del sector.
El context, però, és diferent a la resta del territori. Pequín ha decidit ampliar les restriccions a la demarcació de Tarragona, que s’afegeix així a Barcelona en la llista de zones excloses temporalment del comerç amb el gegant asiàtic. La mesura és conseqüència directa dels focus de pesta porcina africana detectats en poblacions de senglar a l’àrea metropolitana.
Les dades oficials xifren en 162 els casos confirmats en fauna salvatge, repartits en 31 focus. La major part són episodis secundaris derivats dels primers contagis. S’han analitzat més de 1.300 exemplars i, segons el Departament d’Agricultura, no hi ha cap explotació porcina afectada.
Arran d’aquesta situació, la Comissió Europea ha validat una nova delimitació sanitària presentada per l’Estat espanyol. El mapa estableix dues franges diferenciades: una zona amb presència confirmada del virus i una altra de contenció al seu voltant. Totes dues funcionen amb controls reforçats de moviment d’animals i productes, així com amb protocols estrictes de bioseguretat.
El sector carni tarragoní afronta ara l’impacte econòmic de la decisió xinesa, en un territori amb centenars d’explotacions i un pes rellevant dins la producció catalana. Mentrestant, Lleida consolida la seva posició com a principal bastió exportador del porcí català cap al mercat asiàtic, preservant una activitat clau per a l’economia agrària de la demarcació.