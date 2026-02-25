El sector carni preveu créixer un 4% malgrat la incertesa internacional

El sector carni de l’Estat espanyol preveu créixer prop d’un 4% aquest any, tot i un context marcat per la incertesa sanitària i comercial. Amenaces com la pesta porcina africana (PPA), així com els interrogants derivats de l’acord amb Mercosur i els aranzels imposats per la Xina i els Estats Units, no han frenat les expectatives d’expansió.
Aquesta previsió s’ha exposat en el marc del 26è Congrés AECOC de Productes Càrnics i Elaborats, celebrat a la Llotja de Lleida, que ha reunit uns 450 directius del sector. El 2025, la indústria va assolir una facturació de 22.593 milions d’euros, un 7,5% més que l’any anterior, una xifra que consolida el seu pes dins l’agroalimentació estatal.
El pollastre i el porc lideren el mercat
Les dades presentades per NielsenIQ indiquen que la carn fresca va generar uns ingressos de prop de 14.000 milions d’euros, amb un increment del 8%. El 68% de les vendes es van concentrar en hipermercats i supermercats, mentre que el 31% es va canalitzar a través de botigues especialitzades. La venda en línia, encara minoritària, representa l’1% però mostra una tendència creixent.
Pel que fa al consum, el pollastre i el porc continuen liderant el mercat i ja representen la meitat del negoci de carn fresca. En canvi, la vedella, el xai, el conill i el cabrit perden quota, principalment per l’encariment dels preus.
Xarcuteria i plats preparats, en expansió
El segment de la xarcuteria també manté una evolució positiva, amb una facturació de 7.839 milions d’euros, un 6,3% més. Destaquen especialment els productes cuits llescats de gall dindi i pollastre, així com elaborats tradicionals com el fuet i el llom curat. El pernil salat continua sent el producte estrella, tot i que retrocedeix lleugerament a causa d’un augment mitjà de preu d’1,7 euros per quilo.
Els plats preparats carnis constitueixen un altre dels segments dinàmics, amb 605 milions d’euros facturats i un creixement notable en la gamma de refrigerats. En canvi, les alternatives vegetals han registrat una lleugera davallada del 0,7%, amb 109 milions d’euros en vendes, penalitzades per un preu més elevat i una menor visibilitat als lineals.
El canal tradicional manté el pes
Des del sector empresarial, bonÀrea destaca el bon comportament de l’aviram i dels ous, considerats encara la proteïna més assequible malgrat l’augment de preus. Per la seva banda, la cadena Ahorramás ha incrementat un 5% la venda en volum i un 14% la facturació el 2025, amb creixements superiors al 10% enguany. El 70% de la seva comercialització continua fent-se des del taulell tradicional, fet que evidencia la vigència del tracte directe amb el consumidor.
En conjunt, el sector carni es mostra resilient i capaç de mantenir el creixement en un entorn global complex, amb una clara aposta pels productes frescos, l’eficiència comercial i l’adaptació als nous hàbits de consum.