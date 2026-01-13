Unió de Pagesos estima en 63 milions d’euros les pèrdues del sector porcí pel brot de pesta

Unió de Pagesos (UP) ha xifrat en 63 milions d’euros les pèrdues que el sector porcí ha patit durant el mes de desembre arran del brot de pesta porcina africana (PPA). El responsable del sector porcí del sindicat, Rossend Saltiveri, ha advertit que aquesta quantitat podria arribar a multiplicar-se per dotze al llarg del 2026, ja que les mesures de control i les restriccions comercials es mantenen durant un període mínim d’un any. “Necessitem dotze mesos lliures de pesta per tornar a una situació positiva”, ha assenyalat.
Saltiveri ha indicat que el context actual pot derivar en una reestructuració del sector, amb un “aprimament” de la producció. L’impacte econòmic ja és evident: els ramaders han passat de guanyar una mitjana de 26 euros per porc a perdre’n fins a 36. Les explotacions més afectades són les situades a l’àrea de Barcelona, especialment dins del radi de 20 quilòmetres on es va detectar el focus.
Segons les dades d’UP, aquesta situació ha comportat una caiguda del 17% en la facturació del sector porcí català durant els mesos de novembre i desembre. Tot i que s’han notificat una seixantena de casos positius de PPA en porcs senglars en el medi natural, no s’ha detectat cap cas en cap de les 57 granges de porcí ubicades dins la zona de restricció. Malgrat això, les mesures sanitàries han limitat el moviment de 61.500 caps de bestiar, prop del 10% del cens de la demarcació de Barcelona, i han tingut un impacte directe en les exportacions.
Un dels efectes més rellevants ha estat la davallada de les vendes a mercats internacionals, especialment a la Xina, ja que el sistema de regionalització impedeix exportar porcs procedents de les zones afectades. Paral·lelament, el brot també ha repercutit en la cotització del bestiar. Tot i que el preu del porc viu a Mercolleida va mantenir una evolució similar a la d’altres anys fins a l’estiu —amb un màxim d’1,815 euros el quilo a principis de juliol—, a partir de finals de novembre els preus van caure de manera abrupta fins a situar-se entorn d’un euro el quilo a finals d’any.
A data 1 de desembre de 2025, a Catalunya hi havia registrades 5.254 granges de porcí, una cinquantena menys que a finals de 2024. Per tipologia, el 74,6% són explotacions d’engreix, el 14% reproductores i el 7,8% de garrins. Saltiveri ha avançat que enguany el sector podria experimentar canvis estructurals, amb la possible desaparició de les explotacions “menys eficients”, especialment les dedicades a la reproducció de truges.