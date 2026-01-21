Llevantada: quant va ploure a Gelida?

Per què un tren de Rodalies va xocar contra un mur que va caure a la via? El ministre Óscar Puente ha assegurat amb contundència aquest dimecres al matí que va ser per “causes meteorològiques” i que en cap cas l'accident tenia a veure amb el “servei ferroviari”. Ara bé, realment quant va ploure a Gelida? L'Alt Penedès va quedar força al marge de la llevantada, però el primer episodi del temporal sí que va deixar registres abundants.
Dos observatoris pròxims a la zona de l'accident
L'accident ferroviari es va produir a la línia R4 entre les poblacions de Gelida i Sant Sadurní d'Anoia. Només en el segon cas hi ha un observatori oficial, propietat del Servei Meteorològic de Catalunya.
Aquest dimarts la precipitació no va arribar a 24 mm. La precipitació, a més, va quedar molt repartida al llarg de les 24 hores i la intensitat màxima es va registrar al migdia amb 1,4 litres en 30 minuts. En canvi, el dia que més va ploure va ser el dissabte 17 de gener amb 54,7 litres, en una jornada en què el vent de xaloc va provocar que les precipitacions es concentressin a la meitat oest.
De fet, en el conjunt de l'episodi -des del 16 al 21 de gener-, el registre ascendeix a 89,8 litres, un valor que supera àmpliament la mitjana de pluja al gener en aquesta localitat de Sant Sadurní que se situa en 35 mm. D'aquesta manera, malgrat que no es tracta d'un episodi que hagi deixat registres històrics, sí que és molta aigua acumulada per ser l'hivern.
Sant Sadurní d'Anoia (Meteocat)
- 16 de gener: 0,0 mm
- 17 de gener: 54,7 mm
- 18 de gener: 8,1 mm
- 19 de gener: 2,7 mm
- 20 de gener: 23,9 mm
- 21 de gener: 0,4 mm
- Total episodi: 89,8 mm
Les dades de Gelida
A Gelida no hi ha observatori oficial, però sí un de la xarxa Meteoclimàtic. En aquest cas, les xifres pràcticament no varien respecte Sant Sadurní. 23,4 litres el dia de l'accident, 45,4 el dissabte 17 de gener i un total de 89,4 mm en el conjunt de l'episodi.
Gelida (Meteoclimàtic)
- 16 de gener: 0,0 mm
- 17 de gener: 45,4 mm
- 18 de gener: 17,4 mm
- 19 de gener: 2,6 mm
- 20 de gener: 23,4 mm
- 21 de gener: 0,6 mm
- Total episodi: 89,4 mm