La llevantada ja és història, però el temps no fa net

La llevantada ja és història. En el conjunt de l'episodi, que va començar divendres a la nit, s'han acumulat entre 150 i 240 litres -especialment a les comarques gironines-. Tanmateix, ha plogut de manera abundant arreu del país i els gruixos de neu que hi ha al vessant sud del Pirineu són molt importants i excepcionals per l'època en el cas del Ripollès.
Continua la mala mar i el temps no fa net
El Meteocat ja va desactivar anit els avisos d'acumulació de pluja i de neu -a la tarda ho havia fet amb els de vent i d'intensitat de precipitacions-. Per aquest dimecres, només es mantenen els per mala mar.
Ara bé, han deixat de ser vermells, fet que va provocar que Protecció Civil enviés missatges ES-alert als municipis costaners de l'Empordà, però també de l'Ebre i de Barcelona. Per avui s'esperen onades d'un màxim de 2,5 metres -en comptes de 4 o 5- i menors a la Costa Daurada.
Tot i això, el temps no fa net. Aquest matí es poden produir alguns ruixats febles i dispersos. La inestabilitat anirà a més a partir del vespre quan s'estendrà progressivament d'oest a est. Malgrat que les quantitats en general seran minses, localment poden arribar a 20 mm a punts del terç oest. La cota de neu se situarà entre els 1.200 i els 1.400 metres.
La situació es mantindrà dijous el matí. En aquest sentit, s'espera precipitació feble i dispersa a qualsevol punt del país. A la tarda, malgrat que el sol guanyarà terreny no es descarta alguna precipitació feble al vessant nord del Pirineu amb una cota que es mantindrà al voltant dels 1.200 metres.
Malgrat que divendres serà el dia més estable, el Meteocat no descarta un nou canvi de temps de cara a dissabte: amb més precipitacions i descens de la temperatura. Això sí, en cap cas s'espera un temporal com els dels darrers dies.
Temporal Harry: on ha plogut més?
El Meteocat va fer aquest dimarts el balanç provisional d'un episodi que va començar el divendres 16 de gener a la nit i que ja es pot donar per tancat. La població on ha plogut més ha estat Portbou -amb quasi 240 litres-, però altres punts de l'Empordà com Palafrugell i Roses també s'han situat al voltant dels 200.
A banda de les comarques gironines, també destaquen les acumulacions al Montseny i al Cabrerès -més de 160 litres-, mentre que punts de l'Alt Pirineu i del Camp de Tarragona -on les precipitacions es van concentrar en el primer episodi del temporal on van dominar els vents de xaloc- han superat els 150 litres.
Precipitacions acumulades del 16 al 20 de gener (14:00)
- Portbou - coll dels Belitres (Alt Empordà): 237,8 mm
- Palafrugell (Baix Empordà): 223,4 mm
- Roses (Alt Empordà): 192,2 mm
- Girona (Gironès): 184,1 mm
- Torroella de Montgrí (Baix Empordà): 181,2 mm
- Espolla (Alt Empordà): 177,0 mm
- Cabanes (Alt Empordà): 176,7 mm
- Fornells de la Selva (Gironès): 168,1 mm
- Banyoles (Pla de l'Estany): 167,9 mm
- Puig Sesolles (1.668 m) (Vallès Oriental): 165,5 mm
- Santa Coloma de Farners (Selva): 164,3 mm
- Cantonigròs (Osona): 158,5 mm
- Castell d'Aro (Baix Empordà): 156,2 mm
- Boí (2.535 m) (Alta Ribagorça): 155,8 mm
- Prades (Baix Camp): 152,8 mm
- Torroella de Fluvià (Alt Empordà): 152,0 mm
- Espot (2.519 m) (Pallars Sobirà): 151,2 mm
- La Tallada d'Empordà (Baix Empordà): 148,2 mm
- Pantà de Darnius - Boadella (Alt Empordà): 143,4 mm
- Navata (Alt Empordà): 142,6 mm
- Sant Pere Pescador (Alt Empordà): 138,3 mm
- Anglès (Selva): 133,8 mm
- Castelló d'Empúries (Alt Empordà): 130,1 mm
- Dosrius - PN Montnegre Corredor (Maresme): 125,7 mm
- Ulldemolins (Priorat): 125,3 mm
- Viladrau (Osona): 125,0 mm
- La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà): 122,8 mm
D'aquesta manera, tal com s'esperava, en cap cas la borrasca Harry ha arribat als nivells del temporal Glòria. En aquella ocasió, només a Catalunya, es van acumular entre 200 i 500 litres del 20 al 23 de gener de 2020. A banda de danys multimilionaris i grans inundacions -especialment a la zona del Baix Ter i la Tordera-, es va haver de lamentar quatre víctimes.
Els meteoròlegs Mònica Usart (RAC1), Eloi Cordomí (TV3 i Catalunya Ràdio) i Sarai Sarroca (Meteocat) ja van explicar que, malgrat que tenien algunes similituds, “ni de bon tros” s'assolirien els registres del Glòria. Ara bé, en alguns punts de les comarques gironines sí que s'han superat: el cabal del Daró a la Bisbal d'Empordà ha arribat a quasi 520 m3/s -el doble que l'Ebre a Tortosa-, cent més que fa sis anys.
Un dels elements clau ha estat la regulació dels embassaments. El fet que s'alliberés aigua dies abans, ha permès que avui s'hagi regulat el cabal del Ter per evitar greus inundacions aigües avall -malgrat que finalment el riu s'ha desbordat a Verges-. Segons Daniel Meroño, gerent de l'ACA, aquest temporal ha provocat crescudes amb un període de retorn de 10 anys mentre que aleshores van ser de cada 100.
Més enllà de dades i impactes, també hi ha hagut diferències en la configuració atmosfèrica. “El Glòria poques vegades el veurem”, assegura Luismi Pérez, meteoròleg de la Xarxa. En aquest sentit, assenyala que la formació va ser diferent -fa sis anys va travessar tota la península Ibèrica des del Cantàbric- i que la diferència de pressió amb un potent anticicló instal·lat a les Illes Britàniques era molt superior. “Això va provocar vents molt més potents i una durada més llarga”, explica a Nació.
Per altra banda, la situació de la borrasca va permetre que els vents fossin de xaloc i de “llevant pur”. En canvi, entre ahir i avui en molts moments ha bufat de gregal, una direcció que redueix l'eficiència de les precipitacions sobre bona part de Catalunya. De fet, el Glòria no només va afectar el Principat sinó també el País Valencià, les Balears, Múrcia i la Catalunya Nord, entre altres territoris.