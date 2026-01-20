Fins quan plourà?

La llevantada comença a remetre després d'acumular entre 150 i 240 litres -especialment a les comarques gironines- en el conjunt de l'episodi. Al llarg d'aquest dimarts continuarà plovent, però ho està fent amb més extensió i intensitat al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre així com Ponent i l'Alt Pirineu. Tot i això, a les comarques gironines encarà es mantindran les precipitacions, malgrat que no tindran res a veure amb les d'aquesta matinada. La recomanació de Protecció Civil de reduir la mobilitat només es mantindrà a l'Alt i el Baix Empordà a partir de les cinc de la tarda.
Ara bé, quan s'acabarà el temporal? Sarai Sarroca, directora del Meteocat, ha explicat que aquesta tarda es desactivaran els avisos per intensitat de pluja mentre que a la mitjanit es farà el mateix amb els d'acumulació i neu al Ripollès. De fet, la nevada avui també afecta altres comarques i suposa que hi hagi una desena de carreteres on cal circular amb cadenes.
Continua la mala mar i el temps no fa net
De cara a aquest dimecres només es mantindran els avisos per mala mar. Això sí, deixaran de ser vermells, ja que s'esperen onades d'un màxim de 2,5 metres i no dels 4-5 d'avui. A la Costa Daurada, de fet, l'avís per maregassa serà de nivell groc.
Malgrat que el temporal es podrà donar per superat aquesta nit, el temps no acabarà de fer net. En aquest sentit, el Meteocat preveu precipitació feble de matinada al terç oest -especialment a l'extrem sud i al vessant sud de l'Alt Pirineu-, malgrat que tampoc se'n descarta a primera hora a altres punts del país.
La inestabilitat anirà a més a partir del vespre quan s'estendrà progressivament d'oest a est. Malgrat que les quantitats en general seran minses, localment poden arribar a 20 mm a punts del terç oest. La cota de neu se situarà entre els 1.200 i els 1.400 metres.
La situació es mantindrà dijous el matí. En aquest sentit, s'espera precipitació feble i dispersa a qualsevol punt del país. A la tarda, malgrat que el sol guanyarà terreny no es descarta alguna precipitació feble al vessant nord del Pirineu amb una cota que es mantindrà al voltant dels 1.200 metres.
On ha plogut més?
El Meteocat ha fet el balanç provisional d'un episodi que va començar el divendres 16 de gener a la nit i que encara no es pot donar per tancat. La població on ha plogut més ha estat Portbou -amb quasi 240 litres-, però altres punts de l'Empordà com Palafrugell i Roses també s'han situat al voltant dels 200.
A banda de les comarques gironines, també destaquen les acumulacions al Montseny i al Cabrerès -més de 160 litres-, mentre que punts de l'Alt Pirineu i del Camp de Tarragona -on les precipitacions es van concentrar en el primer episodi del temporal- han superat els 150 litres.
Precipitacions acumulades del 16 al 20 de gener (14:00)
- Portbou - coll dels Belitres (Alt Empordà): 237,8 mm
- Palafrugell (Baix Empordà): 223,4 mm
- Roses (Alt Empordà): 192,2 mm
- Girona (Gironès): 184,1 mm
- Torroella de Montgrí (Baix Empordà): 181,2 mm
- Espolla (Alt Empordà): 177,0 mm
- Cabanes (Alt Empordà): 176,7 mm
- Fornells de la Selva (Gironès): 168,1 mm
- Banyoles (Pla de l'Estany): 167,9 mm
- Puig Sesolles (1.668 m) (Vallès Oriental): 165,5 mm
- Santa Coloma de Farners (Selva): 164,3 mm
- Cantonigròs (Osona): 158,5 mm
- Castell d'Aro (Baix Empordà): 156,2 mm
- Boí (2.535 m) (Alta Ribagorça): 155,8 mm
- Prades (Baix Camp): 152,8 mm
- Torroella de Fluvià (Alt Empordà): 152,0 mm
- Espot (2.519 m) (Pallars Sobirà): 151,2 mm
- La Tallada d'Empordà (Baix Empordà): 148,2 mm
- Pantà de Darnius - Boadella (Alt Empordà): 143,4 mm
- Navata (Alt Empordà): 142,6 mm
- Sant Pere Pescador (Alt Empordà): 138,3 mm
- Anglès (Selva): 133,8 mm
- Castelló d'Empúries (Alt Empordà): 130,1 mm
- Dosrius - PN Montnegre Corredor (Maresme): 125,7 mm
- Ulldemolins (Priorat): 125,3 mm
- Viladrau (Osona): 125,0 mm
- La Bisbal d'Empordà (Baix Empordà): 122,8 mm