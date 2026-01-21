Detecten una «possible inestabilitat» a l'AP-7 pel despreniment del mur a Gelida

Els Bombers de la Generalitat han detectat una "possible inestabilitat" en el tram de l'AP-7 a Gelida on es va produir l'accident mortal de Rodalies pel despreniment d'un mur de contenció de la mateixa autopista sobre les vies. El cap d'intervenció dels Bombers, Guillem Amorós, ha detallat que el mur que va caure està recolzat en el tren accidentat, la qual cosa suposa un risc a l'hora de retirar el vagó.
Actualment, el carril de l'autopista més proper al mur està tallat i els Bombers asseguren que la resta de la via és "apta per al trànsit". Si bé, han requerit una "avaluació conjunta" de la situació al Ministeri de Transports i a Adif. En aquest sentit, Amorós ha avisat que caldrà "estar alerta" a la situació del mur un cop es retiri el vagó per analitzar "com actua sobre el terreny". A més, ha recordat que, en aquest tram, l'AP-7 concentra un trànsit elevat de vehicles pesants.
Serà a partir de la retirada del tren, doncs, quan es podrà avaluar "si la carretera és segura o no" en la seva totalitat. Actualment, només hi ha un carril tallat, perquè és el que es considera que podria tenir una "possible afectació", mentre que la resta es consideren segurs.
Durant aquest dimecres al matí, els Bombers també han fet tasques d'estabilització del tren, ja que la situació després de l'accident era "precària i inestable", per permetre als investigadors treballar amb garanties. Des de les 10:30 hores, els Mossos d'Esquadra han pogut accedir a la zona. El cap de la policia catalana a Sant Sadurní d'Anoia, Eduard Baca, ha detallat que fins al lloc s'han desplaçat els investigadors de la Regió Metropolitana Sud i de l'àrea central de transports per intentar esbrinar les causes concretes de l'accident.
A banda del treball sobre el terreny, els testimonis dels maquinistes tindran un paper clau per poder determinar si el mur va caure per conseqüència del pas del tren o el mur ja havia caigut. Com en el cas de l'AP-7, Baca admet que la represa de la circulació ferroviària dependrà també de l'afectació final al mur. Quan acabin aquestes tasques, es procedirà a la retirada del tren, però cap dels cossos de seguretat ha pogut determinar quant de temps es poden allargar aquests treballs.