Catalunya recuperarà el servei de Rodalies de manera progressiva a partir de dijous

Catalunya començarà a recuperar la normalitat a Rodalies i Regionals, de manera progressiva, a partir d'aquest dijous. Adif ha garantit aquest dimecres a la tarda l'operativitat de la via i, segons el Govern, Renfe ja hauria de poder tornar a oferir el servei ferroviari. De tota manera, a l'expectativa que dijous sigui un dia "complicat" per a la mobilitat, l'executiu ha demanat sempre que es pugui mantenir el teletreball almenys fins divendres per poder garantir un retorn "esglaonat" a la normalitat, a partir d'aquest dijous a les sis del matí, amb l'excepció de l'R4 entre Martorell i Vilafranca, i el tram d'obres a l'R3, on hi haurà plans alternatius. La represa serà complexa, i per això s'han reforçat altres transports com Ferrocarrils o busos interurbans, i es millorarà la informació.
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha justificat la suspensió de tots els trens de Rodalies i Regionals, presa d'acord amb Renfe i Adif, a l'espera de tenir garanties sobre la seguretat a tota la infraestructura, i ha demanat "disculpes i comprensió" a la ciutadania pels problemes de mobilitat. "No ens la podem jugar", ha dit. El criteri que seguirà l'executiu serà el de seguretat, afectada pels aiguats dels últims dies després de la sequera. El conseller ha dit que, gràcies a la feina dels operadors ferroviaris, es podrà recuperar progressivament el servei a partir de dijous, un cop s'hagin assegurat les vies. "Dijous no serà un dia fàcil", ha advertit el conseller, i ha demanat "col·laboració" a la ciutadania per facilitar la mobilitat. Aquest dimecres també s'ha acordat un tall a l'AP-7 entre Martorell i Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud i encara s'allargarà uns dies abans no es pugui recuperar la circulació.
Per què no es va enviar un Es-Alert per alertar dels problemes a Rodalies? Dalmau ha explicat que aquestes alertes van vinculades a avisos vermells per temporal o mal estat de la mar. Dimarts se'n van enviar diversos per la llevantada a les comarques del nord-est del país. El conseller ha vinculat els problemes al servei amb el temporal de pluja, i ha demanat esperar a la investigació judicial per determinar-ne les causes. I per què no es va tancar el servei abans de l'accident? Segons el Govern, perquè no hi havia cap element meteorològic ni cap senyal que fes pensar en la caiguda d'un mur o bé justifiqués una aturada de tot el sistema.
Més ferrocarrils, informació i plans de transport
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha explicat que els operadors ferroviaris han estat fent controls de seguretat a tota la xarxa. S'han detectat alguns problemes a Montgat i Tordera, que s'han resolt. Amb els informes dels tècnics d'Adif i de Renfe es reprendrà el servei a partir de dijous. El Govern també ha pres mesures "extraordinàries" per complementar el servei ferroviari. Així, Ferrocarrils incrementarà freqüències fins divendres a les línies del Vallès i de Martorell. També es mantindran les barreres aixecades a la C-32 al Garraf durant dijous per garantir la connexió a la part sud del país, i s'ha demanat a les operadores que augmentin els busos interurbans arreu del territori. El tall de l'AP-7 també implicarà més trànsit en altres vies, i l'obertura de la C-32 ha de servir per descongestioar.
El Govern ha encarregat a Renfe que reforci els informadors a totes les estacions per donar explicacions puntuals als usuaris. Des de Territori s'ha fet "un esforç" per contractar per la via d'urgència més personal per informar, en col·laboració també amb l'Ajuntament de Barcelona. En paral·lel, els cossos de seguretat donaran suport a les estacions més importants en la represa del servei, i Paneque ha informat que hi haurà plans alternatius de transport a l'R4 entre Martorell i Vilafranca -el tram on hi ha hagut l'accident- i a l'R3, que s'ampliarà fins a Ripoll. Com que les afectacions de la mobilitat suposen un increment del trànsit, Territori ha fet una resolució perquè no hi hagi limitacions per la zona de baixes emissions a l'àrea de Barcelona.
Dalmau ha volgut traslladar un missatge d'esperança després d'una jornada "tràgica". "Ens en sortirem; Catalunya ha demostrat la seva capacitat de resposta i ho tornarem a fer perquè som un gran país", ha indicat, que ha receptat "exigència" i no "repartir culpes" i treballar en col·laboració amb totes les institucions. "No podem demanar confiança cega, però farem tot el possible per guanyar-nos la credibilitat", ha reblat. Dalmau ha fet una crida a "protegir-se" davant dels fenòmens meteorològics extrems i ha constatat que cal adaptar tots els serveis a les noves circumstàncies climàtiques. Dalmau ha reivindicat la feina dels servidors públics, que van actuar en els primers moments després de l'accident a Gelida i que han estat treballant aquestes hores. "Són el millor del país", ha dit el conseller.