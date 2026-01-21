Tallen l'AP-7 a Martorell en sentit sud per garantir la seguretat

El director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, ha anunciat aquest dimecres que l’AP-7 quedarà tallada en sentit sud a Martorell a partir de les 18.00 hores i que la restricció "durarà dies". “És una intervenció de seguretat viària. Ha estat sol·licitada pel titular de la via perquè hi havia algun risc d’esfondrament”, ha argumentat Lamiel. El tall s'iniciarà a Martorell i es podrà retornar a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès. Concretament, de Trànsit informen que es preveu que el tall sigui del punt quilomètric 171 de Martorell fins al punt quilomètric 181 de Sant Sadurní d'Anoia.
El tall s'anirà fent progressivament durant un quilòmetre per facilitar la desviació cap a rutes alternatives, que passen sobretot per l'A-2 en direcció Igualada i Lleida, l'N-340 en direcció Vilafranca i Tarragona, o la C-32. El tall es fa arran de l'accident de tern a Gelida i es mantindrà “fins que sigui necessari”.
Lamiel ha explicat que el Ministeri de Foment havia demanat inicialment tallar l’AP-7 en els dos sentits, però s’ha acordat fer-ho només en sentit sud per l’afectació per a la mobilitat que suposaria una restricció total. Es preveu que el tren es pugui extreure en les pròximes hores, durant la nit, i dijous es farà un segon peritatge i es podrà afinar els dies que durarà el tall.
Mur de contenció de l'AP-7
Els Bombers han detectat aquest matí de dimecres una "possible inestabilitat" en el tram de l'AP-7 a Gelida. Durant bona part del matí el carril més pròxim on va succeir l'accident ferroviari ha estat tallat, donat el gran volum de vehicles pesants que hi circulen. Lamiel també ha expressat que estan fent difusió de la "mesura contundent" al sector del transport, tant de mercaderies com de persones, i els transmeten informació sobre totes les alternatives que existeixen.
Aquest migdia, després d'un primer peritatge, s'ha determinat el tall de tots els carrils en sentit sud. El mur que va caure sobre el tren forma part de l'estructura de l'AP-7 més que de la mateixa línia de Rodalies, fet que genera majors dubtes sobre l'estat actual del subsol de l'AP-7 i de les possibles afectacions un cop es retiri el tren sinistrat. "S'ha de refer tota la infraestructura perquè sigui segura", ha afirmat Lamiel.
Carreteres alternatives
- C-25 | Cap a l'interior
- N-340 i C-15 | Cap al Penedès
- C-32 | Pel litoral
- C-58 i B-40 | Connexió amb l'A-2
- A-2 | A Martorell
Lamiel ha detallat que l'aixecament del peatge de la C-32 seguirà vigent fins que no es reprengui la circulació ferroviària i en cap cas es mantindran les tanques alçades pel tall de l'AP-7, tot i com reconeix el director de la SCT, l'alternativa gratuïta sigui N-340, una carretera amb "no tanta bona prestació".
També ha remarcat que la "més factible" és anar a l'A-2 fins a Igualada i baixar per la C-15 perquè és una "via amb bones prestacions". El director del Servei Català de Trànsit ha dit que informaran els conductors a l'altura de Cassà de la Selva que la C-25 és una opció per anar al centre de la península, i ha plantejat també l'opció de la C-58, la B-40 i arribar a l'A-2 per anar a Ponent i al centre de la península.
En cas que els conductors arribin fins a Martorell, el desviament es fa per l'A-2. Per anar cap al sud, Trànsit també recomana vies alternatives com la C-32 pel litoral i la B-24 pel prelitoral. Es podrà retornar a l'AP-7 a Vilafranca del Penedès. Totes aquestes opcions, ha remarcat Lamiel, busquen "equilibrar" el trànsit afectat per la restricció, que calculen que afectarà uns 120.000 vehicles i 25.000 vehicles pesants que passen per aquest punt.