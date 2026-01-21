Totes les vies alternatives al tall de l'AP-7 a Martorell en sentit sud

L'AP-7 quedarà tallada en sentit sud a Martorell aquest dimecres a partir de les 18 h després que dimarts a la nit un accident ferroviari a Gelida deixés un maquinista mort i cinc ferits greus. Es tracta d'una restricció que, segons ha informat el director del Servei Català de Trànsit, Ramon Lamiel, "durarà dies". La mesura s'ha pres "perquè hi havia risc d'esfondrament". Falta per confirmar quin serà el tram concret que quedarà tallat.
Sobre les possibles vies alternatives, aquestes són l'A-2, la C-25, l'N-340, la C-15, la C-32, la C-58 i la B-40. Lamiel assenyala que l'opció "més factible" és anar a l'A-2 fins a Igualada i baixar per la C-15, ja que aquesta és una "via amb bones prestacions". Per als conductors que vulguin anar cap a l'interior, al pas de l'AP-7 per Cassà de la Selva s'informarà que la C-25 és una opció per anar en aquesta direcció. D'altra banda, també són una opció la C-58, la B-40 i arribar a l'A-2 per anar a Ponent i al centre de la península.
Pels conductors que arribin fins a Martorell, el desviament es farà per l'A-2. I, per anar cap al sud del país, Trànsit recomana vies com la C-32 pel litoral i la B-24 pel prelitoral. Finalment, Lamiel ha explicat en què es podrà tornar a entrar a l'AP-7 serà a Vilafranca del Penedès.
Es preveu extreure el tren accidentat durant la nit
Lamiel ha explicat que el Ministeri de Foment havia demanat inicialment tallar l’AP-7 en els dos sentits, però s’ha acordat fer-ho només en sentit sud per l’afectació per a la mobilitat que suposaria una restricció total. Es preveu que el tren es pugui extreure en les pròximes hores, durant la nit, i dijous es farà un segon peritatge i es podrà afinar els dies que durarà el tall.
El director de Trànsit també ha esclarit que l'aixecament del peatge de la C-32 seguirà vigent fins que no es reprengui la circulació ferroviària.