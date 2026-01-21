L'oposició carrega contra el Govern per la mala gestió de l'aturada de Rodalies

Tristesa i indignació a parts iguals al Parlament per l'accident de tren a Gelida. Amb tons diversos, tots els grups de l'oposició han coincidit a posar el Govern en el punt de mira, especialment per la que consideren mala gestió que s'ha fet amb l'aturada total del servei. Junts, ERC, els Comuns i la CUP han demanat les compareixences de les respectives conselleres de Territori i Interior, Sílvia Paneque i Núria Parlon a les comissions pertinents de la cambra, no només per donar detalls sobre l'accident, sinó especialment per explicar quin és l'estat de la xarxa ferroviària catalana. Les compareixences, de fet, es duran a terme perquè totes dues conselleres han demanat comparèixer de manera voluntària.
Què retreu l'oposició al Govern? Doncs principalment que no hagi informat de manera deguda a la ciutadania per evitar el caos que es viu en moltes estacions de tren i que no s'hagi ofert un mitjà de transport alternatiu per cobrir l'aturada dels trens. Tots han coincidit a dir que la seguretat de la xarxa és el més important, però també han insistit que calen protocols d'actuació ràpids quan ocorren aquestes situacions i que les alternatives de transport també han d'activar-se de manera efectiva. Per altra banda, també hi ha hagut consens a dir que l'accident de Gelida, i altres incidents recents a la xarxa ferroviària catalana, evidencien que la desinversió constant per part de l'Estat té conseqüències i que l'executiu ha de pressionar l'Estat perquè garanteixi la seguretat dels trens catalans.
Junts: "Ja n'hi ha prou"
“Ja n'hi ha prou”. Així s'ha expressat Salvador Vergés, portaveu parlamentari de Junts, arran del tràgic accident de tren. La formació ha demanat responsabilitats al Govern per deixar un país “absolutament col·lapsat i desinformat” arran de la suspensió del servei de Rodalies i ha recordat que Paneque ja va ser reprovada i se li va demanar la dimissió al Parlament. Segons Vergés, l'executiu hauria de complir amb el mandat parlamentari i fer plegar Paneque. En paral·lel, els juntaires també han insistit en un traspàs real de Rodalies i no "una estafa" com la que consideren que ha pactat ERC amb els socialistes. Vergés també ha situat el concert econòmic com la manera d'acabar amb el greuge d'inversions de l'Estat i que afecta especialment la xarxa ferroviària catalana.
ERC: "És inadmissible que el Govern no posi els usuaris al centre"
ERC també ha denunciat la "deixadesa" i la desinversió de l'Estat que s'ha traduït en una "sensació d'inseguretat i caos" tant per als treballadors com per als usuaris dels trens catalans. Ester Capella, portaveu parlamentària dels republicans, també ha denunciat la gestió de l'aturada del servei: "És inadmissible que el Govern no hagi posat els usuaris al centre", ha considerat la dirigent d'ERC, que ha denunciat que no s'ha donat la informació quan tocava i que tampoc s'ha ofert una alternativa de mitjà de transport. Com ja havia dit Oriol Junqueras a través de xarxes socials, Capella ha insistit que, després del tràgic accident de tren a Gelida, s'evidencia que el traspàs de Rodalies és "una necessitat de país" i que és "l'única solució sobre la taula" per millorar les infraestructures i la vida dels milers dels catalans que agafen un tren cada dia.
Comuns: "L'única prioritat en infraestructures ha de ser el tren"
Per la seva banda, els Comuns creuen que l'accident de Gelida evidencia que "l'única prioritat en infraestructures ha de ser el tren". David Cid, portaveu parlamentari de la formació, ha recordat que "plou sobre mullat" a la xarxa ferroviària catalana i que no es tracta només de dur a terme les inversions previstes, sinó també del manteniment: "No té sentit que recuperem el ritme d'inversió si Adif no és capaç de garantir el manteniment de la xarxa", ha dit Cid. Els Comuns també han carregat contra el Govern per la gestió de l'aturada de Rodalies: entenen que la prioritat sigui la seguretat, però consideren que la informació no s'ha transmès de manera adequada a la ciutadania. "Calen protocols clars que s'activin de manera immediata i que es doni tota la informació", ha reclamat Cid, que també ha instat el Govern a fer que cap treballador pagui les conseqüències de l'aturada.
CUP: "La desinversió en Rodalies és una realitat i té conseqüències"
La CUP també s'ha sumat a les crítiques al Govern després de l'accident de tren. Els anticapitalistes han criticat la "nul·la crítica" de l'executiu amb Adif, qui consideren que ha d'assumir responsabilitats pels incidents continus a la xarxa ferroviària catalana. "La desinversió és una realitat i té conseqüències", ha denunciat Dani Cornellà, diputat de la formació. Davant això, la CUP demana la compareixença de la consellera Sílvia Paneque, cosa que farà voluntàriament, però també de dos càrrecs d'Adif: el responsable de la companyia a Catalunya i el president estatal. Els anticapitalistes també han lamentat que no s'hagin impulsat protocols de seguretat a Rodalies i han denunciat que els actuals "no arriben ni a la sola de la sabata" dels que té Ferrocarrils: "La gestió del risc no té color entre uns i els altres", ha considerat Cornellà.