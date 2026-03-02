Instal·len càmeres lectores de matrícules a Torelló

L'Ajuntament de Torelló ha instal·lat quatre càmeres de lectura de matrícules als principals accessos del municipi amb l'objectiu de reforçar la seguretat i millorar la capacitat operativa de la Policia Local.
Els aparells ja funcionen i permeten identificar vehicles vinculats a fets delictius, vehicles sostrets i persones amb requeriments judicials, així com faciliten la coordinació directa amb els Mossos d'Esquadra.
La Policia Local és qui gestiona el sistema, que s'integra dins dels protocols vigents i compta amb totes les garanties legals en matèria de protecció de dades, tal com detalla el consistori.
Les càmeres s'han col·locat en els principals accessos al municipi: a la rotonda de l'entrada des de Manlleu; a la rotonda del pont de Conanglell; al carrer Espadamala; i a la rotonda de la cruïlla dels carrers Balmes i Progrés.
La instal·lació dels nous dispositius, explica l'Ajuntament de Torelló, forma part del pla de millora de la seguretat impulsat durant aquest mandat. El programa combina tecnologia, presència policial i accions preventives als barris.
"La seguretat no és només reacció, també és prevenció", destaca la regidora de Seguretat de Torelló, Elisabet Viñas, remarcant que amb les noves càmeres "guanyem capacitat de control als accessos del municipi i reforcem la tranquil·litat dels veïns i veïnes".
Durant el 2026, el consistori de la capital de la Vall del Ges preveu ampliar el nombre de càmeres consolidant, així, una xarxa de control intel·ligent "al servei de la convivència".