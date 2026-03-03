Identifiquen dues persones relacionades amb el robatori d'una bicicleta a Vic

La Guàrdia Urbana de Vic, amb col·laboració amb els Mossos d'Esquadra, ha pogut identificar a dues persones relacionades amb el robatori d'una bicicleta a la ciutat.
En concret, la bici va ser robada en un pàrquing comunitari al carrer Manuel Serinarell. L'autor del furt va tallar-ne el cadenat i, a més, va causar danys a un turisme. El propietari va facilitar a la Guàrdia Urbana un enllaç GPS per localitzar la bici, i la policia va veure que estava a la Ronda Ausetans. En col·laboració amb Mossos d'Esquadra, els dos cossos van fer vigilància a l'exterior durant hores, però sense èxit.
L'endemà del robatori, el dispositiu GPS va alertar a la policia que la bicicleta s'estava movent. En aquest moment, van activar-se diverses patrulles -entre elles la K9-, i van localitzar al carrer Puig l'Agulla la bici abandonada, que va ser retornada al seu propietari.
La Guàrdia Urbana ha pogut identificar el presumpte autor del robatori, així com el presumpte receptador del delicte.