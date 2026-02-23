Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 33 anys com a presumpte autor d'un robatori amb violència i intimidació en un supermercat de Centelles que va tenir lloc el passat 10 de novembre de 2025.
D'ençà dels fets, la policia catalana estava investigant el succés per a determinar-ne l'autoria i, de fet, també han denunciat penalment dos homes de 22 i 34 anys, els quals van col·laborar en la comissió del robatori.
En concret, el passat 10 de novembre pels volts de les sis de la tarda, es va produir un robatori en un supermercat de Centelles. Dos homes van entrar a l'establiment i, un d'ells, va treure una arma de foc per intimidar la treballadora i sostreure els diners de la caixa enregistradora.
La investigació dels Mossos va determinar que eren tres persones les autores dels fets: dos van entrar al local per cometre el robatori i una tercera es va esperar a la porta de l'establiment fent tasques de vigilància.
El 19 de febrer, la policia catalana va localitzar i detenir el presumpte autor que va amenaçar la dependenta amb una arma de foc. A aquesta persona li consten quatre antecedents policials, tres dels quals per robatori amb violència i intimidació –un dels fets també va tenir lloc a Centelles, a un estanc, el passat 29 d'octubre de 2025-.
Els altres dos implicats, tal com detallen fonts dels Mossos d'Esquadra, també van ser identificats i han quedat denunciats penalment. Un dels homes acumula sis antecedents –dos per robatori amb violència- i actualment es troba en presó preventiva.