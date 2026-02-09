Graven la seqüència sencera d'un robatori amb el mètode de la sembra en un supermercat de Vic

El mètode de la sembra és una tècnica de furt que utilitzen els lladres per distreure la víctima: tiren alguna cosa a terra i, mentre la persona procedeix a recollir-ho, aprofiten la distracció per robar-li les pertinences del cotxe. Així és com una dona ha estat víctima d'un nou robatori amb aquesta tècnica a l'aparcament d'un supermercat de Vic aquest cap de setmana.
La particularitat del cas és que un testimoni ha pogut gravar l'escena completa: un dels delinqüents alerta la dona -que ja estava dins del cotxe- que li han caigut unes monedes a terra. Ella surt del vehicle per recollir-ho, mentre un altre lladre aprofita la distracció per obrir la porta de l'acompanyant i robar les pertinences de la víctima.
Una altra persona està al cas i s'ha adonat de la trampa: alerta a la dona del que està succeint i, aquesta, surt corrents darrere del lladre, sense èxit.
Mentrestant, l'espectador ha pogut gravar tota l'escena amb el dispositiu mòbil estant dins del seu vehicle, que posa en marxa per perseguir el cotxe dels lladres, que fugen a tot gas -fins i tot, estan a punt de deixar-se un dels membres del grup de delinqüents que esperava a la vorera-, i sense pensar-s'ho, els envesteix per intentar frenar-los, però aconsegueixen marxar.