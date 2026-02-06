Detingut a Vic un camioner que transportava més de 6 kg d'haixix

Els Mossos d'Esquadra han detingut un camioner de 31 anys com a presumpte autor d'un delicte contra la salut pública.
Els fets van passar el 4 de febrer a la B-521 al seu pas per Vic durant un control rutinari. Els agents van comprovar la documentació, els períodes de descans i altres aspectes tècnics i van detectar dues infraccions: no haver anotat els canvis de passos de fronteres i un problema amb les autoritzacions de transports.
En total, li van posar una sanció de 4.800 euros. L'home, que circulava amb un vehicle estranger, va dir als agents que no podia pagar-la in situ com se li requeria i se li va immobilitzar el camió.
Durant la inspecció, van notar una olor forta i van constatar que duia 6,3 quilos d'haixix en 35 paquets. La droga estava amagada a sota d'un matalàs de la cabina.
Seguidament, el conductor va quedar detingut per un delicte contra la salut pública, i també se'l va denunciar administrativament per les dues infraccions de trànsit. El detingut va passar ahir a disposició del Jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia de Vic.