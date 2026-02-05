05 de febrer de 2026

Successos

Un cotxe queda en equilibri sobre la barana del pont del tren de Balenyà

El conductor n'ha resultat il·lès

  • Els Bombers maniobrant per retirar el vehicle accidentat. -

Publicat el 05 de febrer de 2026 a les 15:04

Aparatós accident a Balenyà. Els Bombers de la Generalitat han hagut de retirar un cotxe que havia quedat en equilibri sobre la barana del pont del tren.

En concret, els fets van tenir lloc dimecres, pels volts d'un quart d'onze de la nit. Un vehicle s'havia accidentat en aquest punt i restava en equilibri sobre l'estructura.

Per a retirar el cotxe, els Bombers van haver de fer diverses maniobres amb l'ajuda de la grua de l'autoescala.

Per sort, el conductor del vehicle està bé, tal com informen des del cos d'emergències, el qual va treballar al lloc dels fets amb tres dotacions.

 

