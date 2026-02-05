Un cotxe queda en equilibri sobre la barana del pont del tren de Balenyà

Aparatós accident a Balenyà. Els Bombers de la Generalitat han hagut de retirar un cotxe que havia quedat en equilibri sobre la barana del pont del tren.\r\n\r\nEn concret, els fets van tenir lloc dimecres, pels volts d'un quart d'onze de la nit. Un vehicle s'havia accidentat en aquest punt i restava en equilibri sobre l'estructura.\r\n\r\nPer a retirar el cotxe, els Bombers van haver de fer diverses maniobres amb l'ajuda de la grua de l'autoescala.\r\n\r\nPer sort, el conductor del vehicle està bé, tal com informen des del cos d'emergències, el qual va treballar al lloc dels fets amb tres dotacions.\r\n\r\n\r\n\r\nA Balenyà, maniobrem per retirar un cotxe que s'ha accidentat i ha quedat en equilibri sobre la barana del pont del tren (ahir, 22.13 h). El baixem amb la grua de l'autoescala. El conductor està bé. Hi hem treballat 3 dotacions #Bomberscat pic.twitter.com/u127VTwclS\r\n— Bombers (@bomberscat) February 5, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n