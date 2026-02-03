Rescaten a Manlleu un bernat pescaire atrapat en un fil de pescar

Els Agents Rurals, amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat, han rescatat un bernat pescaire (Ardea cinerea) que havia quedat enredat en un fil de pescar a Manlleu.
Segons expliquen, l'au no presentava lesions i, per aquest motiu, l'exemplar ha estat alliberat al medi natural, on ha reprès el vol sense dificultats.
El bernat pescaire és un ocell de grans dimensions: pot arribar a fer un metre d'alçada i té un plomatge grisós que, durant l'època de reproducció, esdevé més lluent. S'alimenten de peixos, granotes i insectes, així com petits mamífers i altres aus.
Solen habitar prop de l'aigua i, al riu Ter, se'n veuen sovint. Un exemple és el de la fotografia, capturada pel fotògraf osonenc Emili Vilamala a Masies de Voltregà.