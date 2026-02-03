03 de febrer de 2026

Societat

Rescaten a Manlleu un bernat pescaire atrapat en un fil de pescar

L'au no tenia lesions

  • Agents Rurals i Bombers han rescatat un bernat pescaire a Manlleu. -

Publicat el 03 de febrer de 2026 a les 10:20
Actualitzat el 03 de febrer de 2026 a les 10:23

Els Agents Rurals, amb la col·laboració dels Bombers de la Generalitat, han rescatat un bernat pescaire (Ardea cinerea) que havia quedat enredat en un fil de pescar a Manlleu.

Segons expliquen, l'au no presentava lesions i, per aquest motiu, l'exemplar ha estat alliberat al medi natural, on ha reprès el vol sense dificultats.

El bernat pescaire és un ocell de grans dimensions: pot arribar a fer un metre d'alçada i té un plomatge grisós que, durant l'època de reproducció, esdevé més lluent. S'alimenten de peixos, granotes i insectes, així com petits mamífers i altres aus.

  • Un bernat pescaire al riu Ter, a Masies de Voltregà.

Solen habitar prop de l'aigua i, al riu Ter, se'n veuen sovint. Un exemple és el de la fotografia, capturada pel fotògraf osonenc Emili Vilamala a Masies de Voltregà.

