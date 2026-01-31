Mor una dona en caure uns 60 metres d'un camí a Santa Maria de Besora

Una dona de 65 anys ha mort aquest dissabte al migdia en caure d'uns 60 metres en la zona del camí de Bufadors a Santa Maria de Besora (Barcelona). Els Bombers de la Generalitat han rebut l'avís a les 13.02, han anat en helicòpter amb personal de la unitat GRAE i n'han hagut de portar un altre perquè era difícil rescatar-la, i també han intervingut el SEM (inclòs un helicòpter medicalitzat) i els Mossos d'Esquadra, informen els bombers en un comunicat. Aquest dissabte els bombers han fet diversos rescats i cerques en el medi natural, i han demanat extremar la precaució el diumenge perquè preveuen més gent en millorar les condicions meteorològiques.\r\n