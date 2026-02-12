Denunciat a Vic un home per tenir ocells fringíl·lids sense autorització i sense anellar

Els Mossos d'Esquadra han denunciat administrativament un home de 46 anys per una infracció de la llei de protecció d'animals, relacionada amb la tinença i compra d'ocells fringíl·lids sense autorització.
En concret, els fets van tenir lloc el passat 5 de febrer a Vic quan un home, en veure un vehicle policial, va deixar dues bosses a terra de manera sobtada. Després va fer mitja volta i va marxar del lloc.
Davant d'aquesta actitud, els agents el van identificar i van inspeccionar les bosses. A l'interior hi van localitzar set gàbies que contenien ocells fringíl·lids, pinsans. Cap dels exemplars portava l'anella identificativa obligatòria, i l'home no va poder acreditar la seva procedència.
En un comunicat, els Mossos d'Esquadra recorden que a Catalunya, la tinença d'ocells fringíl·lids està prohibida, excepte si són nascuts en captivitat i compten amb anelles oficials expedides pel Departament de Territori.
Els ocells van ser comissats i traslladats a un centre de recuperació habilitat per la seva valoració.