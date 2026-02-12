Denuncien a Osona un home per conduir begut i negar-se a fer les proves d'alcoholèmia

Els Mossos d'Esquadra han denunciat penalment a Osona un home que conduïa sota els efectes de l'alcohol i va negar-se a fer correctament les proves d'alcoholèmia.
En concret, els fets van tenir lloc el passat diumenge 8 de febrer pels volts de dos quarts de quatre de la matinada, quan agents de trànsit que estaven fent patrullatge dinàmic a la C-17, a l'altura dels Hostalets de Balenyà, van observar un vehicle fent ziga-zagues, frenant bruscament i mantenint l'intermitent encès de forma continuada sense motiu aparent.
Segons fonts de la policia catalana, el vehicle va estar a punt d'impactar contra les tanques de protecció de la via en diverses ocasions. Davant d'aquesta conducció, els agents van alertar al conductor que s'aturés, però aquest no va fer cas a les indicacions i va continuar la marxa.
Finalment, la patrulla es va posar al costat del vehicle fins que el va poder aturar amb seguretat i van observar que el conductor, un home de 59 anys, mostrava signes evidents d'anar sota la influència de begudes alcohòliques i tenia dificultats per localitzar la documentació, a més que en sortir del vehicle li costava mantenir-se dret.
El conductor no va col·laborar en el moment de fer les proves d'alcoholèmia i, després de diversos intents i més de mitja hora intentant bufar sense èxit, els agents li van explicar la seva actitud era un delicte. Amb tot, l'home va continuar sense bufar correctament.
Finalment, va quedar denunciat penalment per dos delictes contra la seguretat viària i el vehicle va quedar immobilitzat.