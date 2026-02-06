Un camió carregat de serradures bolca a la C-25 a Sant Bartomeu del Grau

Accident de trànsit a la C-25, a Sant Bartomeu del Grau, on un tràiler carregat de serradures ha bolcat en caure per un desnivell al costat de la via.\r\n\r\nEn concret, els fets han tingut lloc aquest dijous al migdia. Els Bombers han rebut l'avís a les 13:35 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb cinc dotacions terrestres.\r\n\r\nTot i l'espectacularitat de l'accident, no hi ha hagut ferits i els dos conductors del camió han pogut sortir pel seu propi peu de la cabina del vehicle.\r\n\r\n\r\n\r\nHem treballat amb 5 dotacions #bombercat per assistir accident de trànsit aquest migdia (avís 13.35h) a la C-25, Sant Bartomeu de Grau. Un tràiler carregat de serradures ha quedat bolcat en caure per un desnivell. Els dos conductors han pogut sortir de la cabina pel seu propi peu pic.twitter.com/hQ2JGz55jJ\r\n— Bombers (@bomberscat) February 5, 2026\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n