06 de febrer de 2026

Successos

Un camió carregat de serradures bolca a la C-25 a Sant Bartomeu del Grau

Els dos conductors han sortit de la cabina del vehicle pel seu propi peu

  • El camió ha bolcat en caure per un desnivell a la C-25, a Sant Bartomeu del Grau. -

Publicat el 06 de febrer de 2026 a les 08:25

Accident de trànsit a la C-25, a Sant Bartomeu del Grau, on un tràiler carregat de serradures ha bolcat en caure per un desnivell al costat de la via.

En concret, els fets han tingut lloc aquest dijous al migdia. Els Bombers han rebut l'avís a les 13:35 hores i s'han desplaçat fins al lloc dels fets amb cinc dotacions terrestres.

Tot i l'espectacularitat de l'accident, no hi ha hagut ferits i els dos conductors del camió han pogut sortir pel seu propi peu de la cabina del vehicle.

 

