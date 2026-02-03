Condemnen a un any de presó un carter de Vic per llençar propaganda electoral de JxCat al contenidor

Un carter de Vic ha acceptat un any de presó per llençar centenars de cartes, sobretot de propaganda electoral de JxCat, a un contenidor de paper. L'home s'enfrontava a un any i mig de presó en un judici amb jurat popular que s'havia de celebrar aquests dies a l'Audiència de Barcelona, però un pacte amb la fiscalia ha rebaixat la presó i la multa, encara que li ha mantingut la inhabilitació per a feina pública durant tres anys. Les cartes van ser trobades per uns veïns, que van avisar Correus i a la policia. El judici no s'ha celebrat.
Segons l'escrit de conformitat pactat entre la fiscalia i la defensa, J.P.M., de 64 anys, era empleat laboral fix de Correus des del novembre del 2006 i des del 2007 repartia a peu per la capital osonenca en el torn de matí.
El novembre del 2019 era l'encarregat de la seva zona de la correspondència ordinària i la propaganda electoral de les eleccions generals d'aquell mes. No obstant això, va llençar dues cartes de Movistar, una de Google, una de Naturgy i 201 de Junts per Catalunya en un contenidor de paper i cartó proper al centre cívic Mossèn Josep Guiteras.
Uns veïns van trobar la correspondència llençada i van avisar Correus. Un funcionari de la companyia pública va anar fins al lloc i va recuperar les cartes, que van ser lliurades als seus destinataris l'endemà.
Per tot això, l'home ha estat condemnat a un any de presó per un delicte d'infidelitat en la custòdia de documents, més una multa de 1.050 euros i la inhabilitació per a feina o càrrec públic durant tres anys.