Vic estrena una fira dedicada a l'embotit artesà

A ningú se li escapa que Vic és una ciutat de fires i mercats. Aquí s'hi celebren alguns dels esdeveniments més potents del país, com el Mercat de Música Viva, el Mercat del Ram, el Lactium, el Mercat Medieval o el mil·lenari mercat setmanal dels dissabtes a la plaça Major.
Si bé el calendari a la capital d'Osona està ben atapeït, aquest 2026 s'hi suma una nova fira dedicada a l'embotit artesà català. Es tracta de La Mocadera, un esdeveniment que tindrà lloc anualment el tercer cap de setmana de febrer -enguany, del 21 i 22 de febrer- per posar en valor la tradició xarcutera, els oficis vinculats a la matança del porc i el llegat gastronòmic que han fet de la plana de Vic un referent a Catalunya.
L'epicentre de la mostra serà la plaça dels Màrtirs -antigament, plaça dels Porcs- i tindrà diversos espais, com un mercat de productes o una zona de degustació, i s'hi faran activitats com tallers de cuina, visites guiades o propostes de divulgació. La Indicació Geogràfica Protegida (IGP) Llonganissa de Vic també hi tindrà protagonisme amb un espai propi i amb l'entrega del Premi Llonganissa d'Or, enguany, a Jacint Arnau, científic de l'IRTA.
"La Mocadera serà una petita joia que posarà al centre l'embotit artesà català de la comarca d'Osona i de tot el país", apunta Bet Piella, regidora de Fires i Mercats de Vic.
Per què La Mocadera?
La nova fira de Vic dedicada a l'embotit artesà porta per nom La Mocadera. Què significa, però? Fa referència a un ofici en extinció, a la persona que netejava la moca del porc -els intestins- per elaborar l'embotit. A aquesta figura imprescindible del procés de producció se l'anomena la mocadera -o en altres parts de Catalunya, la mandonguera-, i antigament acostumava a ser una dona.
Es tracta d'un ofici vinculat a la matança del porc que, amb el pas dels anys, ha anat evolucionant i s'ha anat perdent. A grans trets, la mocadera dirigia i coordinava les persones que intervenien a la matança, i entre moltes altres tasques, classificaven la carn, controlaven els temps de cocció i els processos d'elaboració, o preparaven els budells per fer l'embotit i embotien la carn.
Un homenatge a la tradició xarcutera de la plana
"La Fira de la Mocadera és un homenatge a la tradició xarcutera de la Plana de Vic i a totes aquelles mans que, amb paciència i saviesa, han sabut transformar la carn en cultura. És el punt de trobada entre l'ofici i la memòria, un espai on el temps s'atura per donar valor a l'embotit fet com abans: amb cura, qualitat i autenticitat".
Així és com defineix l'Ajuntament de Vic la nova fira que se celebrarà anualment a Vic el tercer cap de setmana de febrer, un esdeveniment que pretén posar en valor l'embotit "de veritat" elaborat al territori -i arreu de Catalunya- i les receptes heretades, els productors artesans, els oficis tradicionals i el llegat gastronòmic de la comarca.
Cinc espais diferents
L'esdeveniment tindrà cinc espais diferents ubicats a la plaça dels Màrtirs i al costat de l'Església dels Dolors, i es podrà comprar productes de proximitat, aprendre de la tradició xarcutera i degustar i participar en activitats i tallers que giraran al voltant de l'embotit i la cultura gastronòmics osonenca.
- El Mercat: un espai per a descobrir, comprar i parlar amb els mestres xarcuters i altres productes del rebost que comptarà amb uns 25 expositors.
- L'Aula: un espai de trobada on La Mocadera compartirà el seu llegat i explicarà la tradició amb mestres xarcuters i especialistes.
- El Rebost: una zona per comprar taules d'embotits presents a la fira i degustar-los.
- L'Obrador: s'hi desplegaran activitats i tallers per a tota la família amb l'objectiu d'aprendre i divertir-se al voltant de l'embotit i la cultura gastronòmica del territori.
- Ca La Mocadera: s'ubicarà al costat de l'església dels Dolors i acollirà una exposició per conèixer com era una antiga casa de pagès que existia en aquest mateix espai. S'hi recrearà la tradició de la matança del porc i el paper de les mocaderes amb objectes i fotografies.
David Sanglas, cuiner i divulgador gastronòmic i autor del llibre Embotits, detalla que, a La Mocadera, "no només s'hi podrà degustar i provar embotits singulars d'Osona i els Països Catalans", sinó que "intentem acostar-nos a l'embotit des d'un vessant cultural i experiencial".
"La gastronomia també és cultura i, la del porc, explica especialment el país de nord a sud amb les seves singularitats", explica Sanglas.
Visites guiades i experiències complementàries
La programació es completarà amb visites guiades que combinaran l'exposició de Ca la Mocadera amb un recorregut pel patrimoni xarcuter de Vic, finalitzant amb una degustació d'embotits i vi.
També s'oferiran visites guiades a Casa Riera Ordeix, amb accés a l'assecador històric centenari, l'obrador i les instal·lacions originals, una experiència al voltant de la Llonganissa d'aquest territori que culmina amb un tast de productes.
Preservar i dignificar els oficis tradicionals
Es calcula que, a Catalunya, hi ha un centenar de tipus diferents d'embotits repartits per tot el territori. Tots ells amb personalitat pròpia i alguns, fins i tot, en perill d'extinció.
Per aquest motiu, La Mocadera vol posar en valor aquests productes artesanals i donar a conèixer oficis i llegat al voltant de la matança del porc, una activitat "que no deixa de ser una transmissió de coneixement al llarg del temps que han acabat generant el sistema de producció que tenim avui", apunta Josep Dolcet, de la Fundació Oficis de la Carn.
"La matança del porc significa sostenibilitat, aprofitament, cuina, gastronomia, comunió i relacions socials. Era un ritual i un acte social i ho hem d'explicar", reitera Dolcet.
Tastos amb l'embotit com a protagonista
Com a activitat complementària a La Mocadera, durant el mes de febrer el Consell Comarcal d'Osona impulsa Viu l'embotit, amb l'objectiu de donar a conèixer aquests productes tan nostrats a través de tastos arreu de la comarca.
S'emmarca dins del projecte Fet a Osona i es duran a terme els dissabtes del mes de febrer a Manlleu, Vic, Sant Miquel de Balenyà i Cantonigròs. Cada activitat relacionarà embotits, cultura i productes convidats.