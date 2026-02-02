Vic impulsa un festival per atraure infants i joves al món del llibre, la lectura en català i la il·lustració

Vic acollirà un nou festival que busca atraure infants i joves cap al món del llibre, la lectura en català i la il·lustració. Amb el nom de Canalla! i impulsat per l'Ajuntament de Vic, el festival se celebrarà a la zona de les Adoberies del 23 al 25 d'octubre.
La regidora de Cultura i Llengua, Bet Piella, destaca que serà "un gran esdeveniment" que actuarà com a espai de trobada del sector, però també s'adreçarà a les famílies. Piella parla d'un context "molt propici" per tirar endavant un esdeveniment com aquest en una ciutat de 50.000 habitants on hi ha 12 llibreries. Durant tres dies la capital d'Osona acollirà una trentena d'expositors, presentacions, espectacles i activitats de tota mena. El comissari serà el llibreter Germán Machado.
La literatura infantil i juvenil viu "un bon moment" tant pel que fa a la creació com a l'edició, amb índex lectors positius entre infants i joves, segons destaquen els experts, recorda la regidora de Cultura i Llengua de Vic, Bet Piella. És en aquest context que neix el festival Canalla!, amb l'objectiu de fomentar encara més la lectura en infants i joves i consolidar-se com una cita de referència. Si Vic és coneguda al setembre pel Mercat de Música Viva, l'objectiu de Piella és que a l'octubre la ciutat també es converteixi en un punt ineludible pel sector dels llibres i per les famílies.
Un dels aspectes a destacar és la unitat del sector i les entitats al voltant del projecte. Piella posa en valor "la suma d'esforços" per part de moltes entitats i equipaments de la ciutat i del país per tirar endavant el festival. Entre ells hi ha l'Associació de llibreters de Vic, la Institució de les Lletres Catalanes, el Gremi de Llibreters de Catalunya, l'Associació Professional d'Il·lustradors de Catalunya, el Gremi d'Editors de Catalunya, l'Associació d'Escriptors de Llengua Catalana, el Servei de Biblioteques de la Generalitat i de la Diputació, la UVic-UCC, l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català i l'IBBYCat-Consell Català de la Literatura Infantil i Juvenil.
El projecte s'adreça principalment a infants de 0 a 12 anys, amb activitats adaptades a cada franja d'edat i una àmplia oferta de llibres i contes il·lustrats. També s'adreça a adolescents i joves de 12 a 18, oferint-los un espai propi amb clubs de lectura, trobades amb autors i tallers de còmic, manga i narrativa gràfica.
La gerent de Fires i Mercats, Sílvia Badosa, explica que el festival es desenvoluparà al llarg de tres jornades, de les quals més endavant es desvetllarà la programació. A grans trets, però, avança que se celebraran jornades professionals adreçades a editors, llibreters, bibliotecaris, mestres, il·lustradors i autors i es preveu que divendres hi hagi un acte institucional i un espectacle familiar inaugural. Dissabte i diumenge concentraran les activitats obertes a tothom, amb una trentena d'estands amb llibres i il·lustracions, tallers creatius, conta contes, presentacions, signatures, espectacles infantils i exposicions.
El centre neuràlgic de les activitats seran les rambles del Bisbat i dels Montcada i la zona de les Adoberies, però s'estendran puntualment per tota la ciutat.
El festival comptarà amb la participació de segells editorials i llibreries, que construiran el nucli de la fira. També s'hi podrà trobar il·lustradors, col·lectius i escoles d'art amb parades i activitats en el marc del Vic Il·lustra, revistes infantils i juvenils, entitats de foment de la lectura, gremis i mitjans especialitzats.
"Un festival arrelat a la ciutat, però amb ales"
El comissari del festival és el llibreter i especialista en literatura infantil i juvenil Germán Machado. Machado destaca que l'organització del festival és "tot un repte", però assenyala que està molt satisfet perquè la ciutat hagi apostat per tenir un festival dedicat a la literatura. Sense voler donar detalls d'una programació i activitats que encara s'estan confeccionant, avança que el festival comptarà amb la presència d'una autora reconeguda a nivell internacional.
L'objectiu de Machado és configurar un festival "arrelat" a la ciutat, però que a més tingui "ales" per mirar més enllà per convertir el Canalla! en un esdeveniment que no només sigui atractiu pels infants i els joves, sinó que també sigui atractiu pel sector. "Ens aproparem a la lectura des de diferents disciplines com el teatre, la poesia o la música", avança el llibreter.
Per la seva banda, la responsable del Vic Il·lustra, Marga Sala, destaca que la il·lustració és "clau" perquè un infant agafi un llibre, "però va molt més enllà, la il·lustració està a tot arreu". Sala també explica que en els darrers anys han desaparegut moltes galeries d'art i llocs on els artistes solien vendre les seves obres. Per això, per la responsable és "molt important" poder recuperar punts de venda i contacte amb el públic.