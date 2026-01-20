Vic acull un projecte cultural que combina diàleg interreligiós, art contemporani i participació comunitària

El
impulsa el projecte cultural Museu d'Art Medieval de Vic (MEV) , una iniciativa que proposa una Instruments de l'Ànima avui a Vic reflexió sobre les formes contemporànies de l'espiritualitat a partir del diàleg interreligiós, l' art contemporani i la participació comunitària.
Es tracta d'una prolongació de l'exposició . En aquesta ocasió, però, la mirada es trasllada cap al Instruments de l'ànima. Matèria i esperit a la Catalunya medieval que es pot veure al MEV fins al pròxim 8 de febrer present amb l'objectiu d' explorar les diferents espiritualitats i confessions religioses que conviuen actualment a la capital d'Osona i quins objectes, rituals o pràctiques s'utilitzen com a instruments de mediació amb el que és diví.
Hi col·laboren les
comunitats musulmanes, catòliques, adventistes del setè dia, evangèliques i sikhs, així com practicants del budisme, el xamanisme i l'animisme. Totes elles han participat en un diàleg sostingut en el temps, i hi ha tingut un paper important la mediació, amb el suport del i l' Casal Claret àrea de Ciutadania del consistori vigatà, així com la col·laboració d' entitats culturals i socials de la ciutat.
Instruments de l'ànima avui a Vic es nodreix d'una exposició que s'inaugurarà aquest divendres 23 de gener al Museu de l'Art de la Pell, així com d'una programació amb una quinzena d'activitats artístiques i participatives i un documental que explicarà el procés de cocreació. Una exposició, nucli central de la proposta
El centre del projecte
Instruments de l'ànima avui a Vic és una exposició que es presenta al Museu de l'Art de la Pell de Vic. A cura de Glòria Picazo, la mostra reuneix cinc artistes contemporanis -Valentina Alvarado, Fito Conesa, Mariona Moncunill, Laia Solé i Pep Vidal- que han desenvolupat propostes a partir de processos de recerca, diàleg i cocreació amb les diferents comunitats religioses.
En aquestes obres, l'
art contemporani actua com a espai de mediació cultural i de trobada entre veus, creences i experiències. Programa d'activitats i documental audiovisual
Instruments de l'ànima avui a Vic també es nodreix d'una programació d'activitats artístiques i participatives que es desplegarà per diferents zones de la ciutat amb l'objectiu de convertir-la en un espai actiu de diàleg intercultural.
Entre altres, el programa inclou una
quinzena de propostes que s'allargaran fins al mes de juny amb tallers, accions rituals a la natura, concerts, sessions d'escolta, narracions orals, rutes per jardins espirituals, instal·lacions artístiques o formats com la Biblioteca Humana i una ràdio itinerant.
Al mateix temps, el projecte impulsat pel MEV inclou la realització d'un
documental produït per La Kaseta que posa el focus en el procés de treball com a element central. L'audiovisual farà un retrat de tot camí recorregut, des dels primers diàlegs entre les diferents comunitats religioses presents a la capital d'Osona fins a la concreció de les obres dels artistes, destacant-ne els processos de cocreació i les relacions humanes.
Projecte cultural 'Instruments de l`ànima avui a Vic': artistes en un temple sikh.
MEV
"Vic és plural i hem de promoure espais de trobada"
Oriol Picas, director del Museu d'Art Medieval de Vic (MEV), emmarca el projecte Instruments de l'ànima avui a Vic en "tres principis fonamentals del museu": divulgar aspectes de la cultura i l'art medieval, la projecció nacional de l'equipament i el compromís social d'aquest.
En aquesta línia, Picas detalla que aproximadament
el 30% de la població de Vic és d'origen estranger "i participa poc en les activitats que organitzem des del MEV". Pel director, el "gran repte és incorporar amb normalitat a la programació del museu un sector de la població que hi era poc amb la finalitat que en participi més".
Oriol Picas explica que amb
Instruments de l'ànima avui a Vic han treballat "amb un túnel del temps" per descobrir "quin és el mapa religiós de la ciutat de Vic 1.000 anys després". Al mateix temps, han lligat aquest treball d'investigació amb la figura de l'artesà, "qui va crear els objectes litúrgics de fa 1.000 anys". Per a traslladar aquesta idea a l'actualitat, s'ha desplegat un procés de cocreació entre les diferents confessions religioses i cinc artistes contemporanis que han donat lloc a les obres que s'exposen al Museu de l'Art de la Pell.
El director del MEV destaca la importància que han tingut els
equips de mediació en tot el procés, liderat pel Casal Claret i l'àrea de Ciutadania del consistori vigatà. "No coneixíem les diferents confeccions religioses presents a Vic i, gràcies a l'equip, ho hem aconseguit", diu Picas.
Per la seva banda,
Carme Comas, responsable d'activitats del MEV, subratlla "la importància de la cultura" en el foment de la cohesió social i la participació comunitària. Al mateix temps, destaca que "Vic és plural i hem de promoure espais de trobada", així com el procés de cocreació que s'ha dut a terme entre els diversos actors que han participat en la iniciativa.
Projecte cultural 'Instruments de l`ànima avui a Vic': trobada de diàleg.
MEV
"Aquest projecte ha canviat alguna cosa en tots els que hi hem participat"
Glòria Picazo ha estat l'encarregada de trobar artistes contemporanis "que poguessin entendre un encàrrec com aquest i la filosofia del projecte". La creadora destaca que "és una proposta de procés i ens hem abocat al coneixement dels altres" durant mesos de treball "laboriós".
Per la seva banda,
Joan Soler, qui ha estat mediador per part del Casal Claret, insisteix que la iniciativa és "una explosió d'oportunitats i capacitats" i en remarca el caràcter "contracultural" al voltant de "persones humanes que intentem aprendre a conviure i a construir col·lectivament". Soler reitera que Instruments de l'ànima avui a Vic és "una aposta molt important pel diàleg intercultural" i que "és un regal per Vic i Catalunya".
Des de l'
àrea de Ciutadania de l'Ajuntament de la capital d'Osona manifesten que el projecte " beu del treball de cohesió social que s'ha fet a la ciutat durant anys" amb l'objectiu d'acostar a la ciutadania "el que ens uneix i no tant els que ens separa" entre les diverses espiritualitats.
Xavier Farrés, regidor de Ciutadania de l'Ajuntament de Vic, remarca que és "una proposta de ciutat" d'una "envergadura molt important". De fet, el projecte té recorregut i altres museus i ciutats ja s'han interessat en la proposta per a replicar-la al seu territori.